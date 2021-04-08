Модні джинси на весну 2021: несподівані тренди та привіт з 80-х

Джинси – річ, без якої важко уявити наше життя. Вони настільки зручні та універсальні, що є у гардеробі майже кожної сучасної людини.
Давайте розберемося, які саме «джинсові тренди» будуть актуальні весною 2021, і на які моделі варто звернути увагу.
Модні джинси на весну 2021
Джинси печворк
Поєднання різних кольорів і фактур – це новий потужний тренд 2021.
Цієї весни дизайнери пропонують джинси-печворк, які складаються із клаптиків різних тканин. Вони можуть бути як однотонними, так і з несподіваними яскравими принтами.
А щоб не перевантажувати свій лук деталями, поєднуй їх із білими майками та сорочками. Вийде лаконічно і стильно.
Кольоровий денім
Рожеві, жовті, фісташкові – серця модниць упевнено захоплюють кольорові джинси.
Вони допоможуть тобі створити безтурботний настрій і стануть чудовою основою для весняних луків.Також по темі: Шкіра, джинс чи пух? Модні куртки на весну 2021 року Ніжність vs глем-рок: модний весняний манікюр 2021 Модні тренди весни 2021: гід по головних кольорах і фасонах
Гама актуальних відтінків дуже широка – від пастельних до неонових.
Тож не розгубитися й вибрати лише один колір буде ой як непросто 🙂
Джинси палаццо
Джинси-палаццо здатні зробити твій повсякденний образ витонченим, а ще – візуально подовжують ноги.
Характерні риси моделі – широкі штанини, довжина аж до підлоги (хоч це і не аксіома), а також завищена талія.
Це вдалий вибір для жінок, які хочуть поєднати комфорт джинсів і чарівність довгих спідниць.
Варені джинси
Так звані «варенки» були актуальними у 80-х і 90-х, а тепер знову повертаються із забуття.
Носи їх із приталеними куртками та піджаками.
Таке поєднання дозволить не лише акцентувати увагу на модних джинсах, але й візуально зробити фігуру стрункішою та вищою.
Моми
Практичні та зручні mom’s jeans не втрачають своїх позицій. Вони вільні, зовсім не сковують рухів і при цьому не виглядають мішкувато.
Заміксуй їх із білою сорочкою прямого крою та трендовими гостроносими туфлями – і отримаєш ідеальний лук у стилі smart-casual.
З розрізами
Вдягнути джинси, але все одно показати струнки ніжки? Легко! Адже у тренді – моделі з розрізами.
Цей цікавий тренд точно оцінять шанувальниці несподіванх модних рішень.
Такі джинси дозволяють полегшити образ, зробити його пікантним і грайливим.
Носи їх у тандемі з кроп-топом та курткою-бомбером.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про модне взуття на весну 2021.
Фото: Рexels