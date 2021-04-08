Календар риболова на квітень 2021 – коли добре клюватиме

Календар риболова на квітень допоможе отримати від відпочинку на природі не лише емоційне задоволення, але й приємний бонус у вигляді хорошого улову.
Завжди звіряйся з цим календарем – він підкаже, коли риба добре клюватиме.
Найкращий кльов: 2-5, 19-21 квітня
Хороший кльов: 1, 14-18, 30 квітня
Середній кльов: 6, 7, 13, 22, 28, 29 квітня
Не клюватиме: 8-12, 23-27 квітня
Від чого залежить кльов риби
Хорошим буде кльов риби чи не дуже, залежить від місячного циклу.
Молодий місяць впливає сприятливо. Тож піти на риболовлю в цей час – хороша ідея. А от коли місяць іде на спад, великого улову, скоріше за все, не буде.
Доволі сильно впливає на кльов і повний місяць. Тож вирушати на рибну ловлю в цей час немає сенсу – улов буде невеликим.
Має значення і час доби. Ідеально ловити рибу на світанку або на заході сонця. Саме в цей час вона находиться в активному стані і добре ловиться.
І ще важливий нюанс. Не бажано йти до річки чи озера зі снастями, коли дме північний вітер.Також по темі: Місячний календар на квітень 2021 – сприятливі та несприятливі дати Календар стрижок на квітень 2021: коли краще стригтися Чоловіча мода на весну 2021: головні кольори та фасони
Тепер ти знаєш, коли буде добре клюватиме у квітні 2021 року. Користуйся календарем риболова та читай інші наші матеріали.
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