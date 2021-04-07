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ICTV Ранок 07.04.2021 12:00
07.04.2021 12:00
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Жива вода. Корисні властивості березового соку


Березовий сік у народі часто називають живою водою. І недарма. Адже він щедро насичений вітамінами, мікроелементами та корисними кислотами.

Збирають березовий сік навесні. Його сезон починається із першим теплом – наприкінці березня, і триває до кінця квітня, коли на деревах з’являється повноцінне листя.

Він витікає з дерева через спеціальні надрізи під дією тиску коренів.

Має нейтральний, ледь солодкуватий смак і  приємний тонкий аромат.

Чим корисний березовий сік і навіщо його пити? Ранок у Великому Місті усе розкаже.

Корисні властивості березового соку

Джерело вітамінів

Березовий сік – це по суті чудодійний еліксир, який стане порятунком від весняного гіповітамінозу.

Він містить вітаміни С, В6 і В12, 17 важливих амінокислот, а також мікроелементи, фітонциди, дубильні речовини і ще багато різних корисностей.

Усе це в комплексі робить напій відмінним бустером для імунітету, і при цьому містить зовсім небагато калорій.

Від застуди

Березовий сік добре зарекомендував себе у лікуванні застуди та ГРВІ.

Вважається, що якщо при перших симптомах почати пити багато березового соку, хвороба пройде легше, а одужання настане швидше.

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Від анемії

Варто пити березовий сік і людям із пониженим гемоглобіном. Річ у тім, що напій містить натуральні корисні цукри та багато заліза, завдяки чому є відмінною профілактикою анемії.

Пити його можна як у чистому вигляді, так і розбавляючи морквяним, буряковим чи яблучним соком (так ефект буде навіть сильнішим).

Для детоксу

Березовий сік – це дієвий засіб для детоксу. Він виводить з організму зайві солі, пісок, сечову кислоту, шлаки та інші залишки продуктів метаболізму.

Він допомагає налагодити обмін речовин, підвищує імунітет і навіть запускає процес схуднення.

Для красивої шкіри

Активно цей сік використовується і в косметології. Він чудово зволожує шкіру, насичує її вітамінами.

Найкращий спосіб використання – заморозити кубики «березового льоду» і щоранку протирати ними обличчя. Шкіра подякує тобі красивим тоном, рівною текстурою та здоровим рум’янцем.

Варто звернути увагу на цей засіб і тим, у кого проблемна шкіра. Березовий сік добре допомагає при вугровій хворобі, екземі та пігментних плямах.

Здоровій людині можна вживати максимум 2 літри березового соку на добу.

Кому не можна березовий сік: протипоказання

Березовий сік не варто вживати людям із такими особливостями:

  • виразка шлунку;
  • алергія на березовий пилок;
  • камені в нирках і жовчному міхурі;
  • індивідуальна непереносимість
  • вік до 1 року.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості черемші.

Фото: Pixabay

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Теги: Здоров'я, корисні властивості, правильне харчування
07.04.2021 12:00



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