Жива вода. Корисні властивості березового соку

Березовий сік у народі часто називають живою водою. І недарма. Адже він щедро насичений вітамінами, мікроелементами та корисними кислотами.
Збирають березовий сік навесні. Його сезон починається із першим теплом – наприкінці березня, і триває до кінця квітня, коли на деревах з’являється повноцінне листя.
Він витікає з дерева через спеціальні надрізи під дією тиску коренів.
Має нейтральний, ледь солодкуватий смак і приємний тонкий аромат.
Чим корисний березовий сік і навіщо його пити? Ранок у Великому Місті усе розкаже.
Корисні властивості березового соку
Джерело вітамінів
Березовий сік – це по суті чудодійний еліксир, який стане порятунком від весняного гіповітамінозу.
Він містить вітаміни С, В6 і В12, 17 важливих амінокислот, а також мікроелементи, фітонциди, дубильні речовини і ще багато різних корисностей.
Усе це в комплексі робить напій відмінним бустером для імунітету, і при цьому містить зовсім небагато калорій.
Від застуди
Березовий сік добре зарекомендував себе у лікуванні застуди та ГРВІ.
Вважається, що якщо при перших симптомах почати пити багато березового соку, хвороба пройде легше, а одужання настане швидше.Також по темі: Модне (не)молоко: основні види, користь і шкода рослинного молока Як вибрати якісний та натуральний сік? Чудодійні паростки: чим корисна мікрозелень та як її вирощувати
Від анемії
Варто пити березовий сік і людям із пониженим гемоглобіном. Річ у тім, що напій містить натуральні корисні цукри та багато заліза, завдяки чому є відмінною профілактикою анемії.
Пити його можна як у чистому вигляді, так і розбавляючи морквяним, буряковим чи яблучним соком (так ефект буде навіть сильнішим).
Для детоксу
Березовий сік – це дієвий засіб для детоксу. Він виводить з організму зайві солі, пісок, сечову кислоту, шлаки та інші залишки продуктів метаболізму.
Він допомагає налагодити обмін речовин, підвищує імунітет і навіть запускає процес схуднення.
Для красивої шкіри
Активно цей сік використовується і в косметології. Він чудово зволожує шкіру, насичує її вітамінами.
Найкращий спосіб використання – заморозити кубики «березового льоду» і щоранку протирати ними обличчя. Шкіра подякує тобі красивим тоном, рівною текстурою та здоровим рум’янцем.
Варто звернути увагу на цей засіб і тим, у кого проблемна шкіра. Березовий сік добре допомагає при вугровій хворобі, екземі та пігментних плямах.
Здоровій людині можна вживати максимум 2 літри березового соку на добу.
Кому не можна березовий сік: протипоказання
Березовий сік не варто вживати людям із такими особливостями:
- виразка шлунку;
- алергія на березовий пилок;
- камені в нирках і жовчному міхурі;
- індивідуальна непереносимість
- вік до 1 року.
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