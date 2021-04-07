Благовіщення 2021: традиції радісного свята

Благовіщення – одне з найважливіших церковних свят.
Православні та греко-католики щороку відзначають йогосьогодні, 7 квітня, рівно за 9 місяців до Різдва Христова.
Що означає свято Благовіщення?
Слово “Благовіщення” означає “блага, радісна звістка”.
Саме в цей день архангел Гавриїлом сповістив Діву Марію про те, що вона народить Сина Божого Ісуса Христа.
Благовіщення: традиції свята – що можна і не можна робити
З цим святом пов’язано чимало прикмет і старовинних народних звичаїв.
- У цей день священнослужителі випускають в небо білих голубів. Згідно зі святим писанням, Святий Дух зійшов на Ісуса під час його хрещення у вигляді білого голуба.
Сьогодні важливо відкласти мирські справи і присвятити час молитві.
- У народі вважається, що в цей день не можна працювати на городі, робити домашні справи, шити, готувати, прати. Кажуть, що на Благовіщення: “птах гнізда не в’є, дівчина коси не плете”.
- Не рекомендується стригтися і робити манікюр.
- Багато хто вважає, що на Благовіщення не можна митися. Насправді ж церква дає однозначну відповідь – приймати душ можна.
- Хоча Благовіщення припадає на Великий піст, у цей радісний день віряни мають послаблення: тим, хто поститься, можна їсти рибу і морепродукти та випити трохи вина.
- Цього дня не варто сперечатися, обманювати та дратуватися,
- Не можна грати весілля та влаштовувати поминки.
- У цей день не слід позичати щось або давати в борг.
- Благовіщення вважалося хорошим днем для збору лікарських трав, адже цей день вважався днем розквіту всього живого.
- Загалом це свято варто провести в гарному настрої в оточенні сім’ї та найближчих друзів.
Нагадаємо, раніше ми публікували привітання на Благовіщення.
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