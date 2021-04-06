Коли Великдень 2021: дата і традиції світлого свята

Великдень 2021: коли і як православні та католики України відзначатимуть велике християнське свято.

Великдень, або Світле Христове Воскресіння – одне з головних свят для усіх християн.

Воно символізує перемогу над смертю Ісуса Христа, який приніс своє земне життя в жертву заради спасіння людства від страшних бід.

Великдень 2021: дата у православних і католиків

Великдень є перехідним святом, тобто його дата щороку зміщується.

Так, у 2021 році православні та греко-католики святкуватимуть його 2 травня, а католики – 4 квітня.

Вихідні на Великдень 2021

В Україні Великдень є державним святом і вихідним днем.

Оскільки він завжди припадає на неділю, то наступний після неї понеділок, 3 травня, також буде неробочим.

Таким чином, українці матимуть довгий вікенд з 1 по 3 травня.

Великдень 2021: традиції свята

Великий піст

Підготовку до Світлого Христового Воскресіння віряни починають за сім тижнів, тримаючи сорокаденний Великий піст.

У православних і греко-католиків він триватиме з 15 березня по 1 травня.

Католики ж будуть постувати з 17 лютого по 3 квітня.

Страсний тиждень

Останні 7 днів перед Великоднем називають Страсним тижнем.

У цей час згадують про останні дні Христа на землі, його страждання, розп’яття, смерть і чудесне воскресіння.

Освячення святкової корзини

До Світлого Христового Воскресіння традиційно печуть паски, фарбують яйця («крашанки») та готують різноманітні святкові страви.

У великодній ранок прийнято збирати великодню корзину і освячувати смаколики в церкві.

З Великодня і до свята Вознесіння (цього річ 13 травня у католиків,10 червня у православних) християни вітаються “Христос воскрес!”. На вітання відповідають “Воїстину Воскрес!”.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про Великий піст 2021.

Фото: Рixabay

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