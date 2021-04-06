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ICTV Ранок 06.04.2021 08:30
06.04.2021 08:30
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Календар стрижок на квітень 2021: коли краще стригтися


Весняне сонечко з’вляється на небі все частіше й цілком справедливо пробуджує у нас бажання змін. Не важливо —хочеш ти ризикнути зробити каре чи просто підрівняти кінці, не забудь перед цим зазирнути у місячний календар стрижок.

Адже у різні фази Місяця відвідування перукаря можуть нашкодити або принести користь волоссю.

Читай і зберігай, аби результат тебе тішив ще не один місяць.

Найбільш сприятливі дні для стрижки у квітні 2021

2-4, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 28 квітня

Детальний календар стрижок на квітень 2021

2-4 квітня: Можеш планувати похід до перукаря у будь-який з цих днів. Стрижка не лише принесе хороший настрій і натхнення, а й допоже залучити фінансовий успіх.

13 квітня: Поспіши сьогодні у перукарню, якщо ти втомився(-лась) боротись із слабкістю волосся. Стрижка в цей день сприятиме його зміцненню та оздоровленню.

15 квітня: Якщо підстрижеш у цей день волосся, зможеш поліпшити матеріальний стан і притягнути благополуччя.

17 квітня: Ще один сприятливий день для будь-яких маніпуляцій із волоссям. Сміливо зважуйся на зміни.

Також по темі: Чіткі лінії VS асиметрія: модні стрижки на весну 2021 Місячний календар на квітень 2021 – сприятливі та несприятливі дати Модні жіночі стрижки 2021: яку зачіску обрати цього року

19 квітня: Якщо підбереш зачіску, врахувавши думку спеціаліста, неодмінно покращиш свій фізичний та емоційний стан. Тобто просто підстригти чубчик перед дзеркалом — не варіант.

21 квітня: Стрижка в цей день благотворно вплине на стан твого здоров’я і допоможе позбутися негативних емоцій. Твоє волосся стане красивим, здоровим і слухняним.

23 квітня: Підстригаючись у цей день, ти покращуєш матеріальне становище, зміцнюєш здоров’я і посилюєш власну інтуїцію.

28 квітня: Остання нагода змінити свою зачіску у квітні за канонами місячного календаря. Після стрижки у цей день будь-які робочі питання будуть вирішуватися легко, а стосунки з людьми навколо помітно покращаться.

 Несприятливі дні для стрижки в квітні 2021

5, 10, 16, 20, 24-25, 29-30 квітня

Календар стрижок на квітень 2021

Всі інші дати квітня, не позначені в календарі сприятливих та несприятливих днів, вважаються нейтральними для походу до перукарні.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про стильні зачіски на весну 2021 року.

Фото: Pexels

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Теги: місячний календар, стрижка
06.04.2021 08:30



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