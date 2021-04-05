Круті зачіски на волосся середньої довжини (ФОТО)

Коли маєш волосся середньої довжини, хочеться його якось закрутити, аби вийшла стильна зачіска. Ранок у Великому Місті зробив для тебе цілу збірку з фотографій, які можуть стати у нагоді.

Цікаво? Дивися нижче.

Зачіски на середнє волосся

Колосок+пучок

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от bestfriendsgirls (@bestfriendsgirls_yt) 7 Дек 2018 в 8:34 PST

Така зачіска виглядає стильно і робиться досить швидко.

Заплети косички з обох сторін, зафіксуй їх резинками і зроби хвостик. Щоб вийшов ідеальний пучок, скористайся твістером або валиком для волосся, як на фото.

Низький об’ємний пучок

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от bestfriendsgirls (@bestfriendsgirls_yt) 4 Окт 2018 в 5:33 PDT

Ця зачіска робиться буквально за одну хвилину! Перевірено!

Розчеши волосся, зроби хвостик, розділи навпіл, як на фото, прокрути нижню частину хвоста через верхню. Залишки зафіксуй заколкою. І готово!

Такий образ підійде як на кожен день, так і на побачення.

Кінський хвіст

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Малика стилист ????????‍♀️ (@malika_mamedsaidova) 11 Июл 2020 в 11:34 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ???????????????? ???????????????????????????????? ????️ (@_seda_hairdresser_) 24 Май 2020 в 3:50 PDT

Ця зачіска завжди буде актуальною і підійде як під щоденний лук, так і на романтичне побачення.

Зроби високий хвіст, зав’яжи його. Відділи одне пасьмо такої товщини, щоб воно повністю перекрило резинку.

І тобі ще знадобиться заколка. Її просунь під резинкою, щоб петелька від неї була зверху. І на останньому колі просто протягни волосся крізь неї, наче в голку засовуєш нитку і виймаєш через низ. Таким чином тобі не доведеться окремо закріплювати волосся шпильками.

І, до речі, з “кінським хвостом” можна багато експериментувати. Наприклад, зроби такий самий високий хвіст, підкрути трохи волосся і заплети легку косичку.

Легкий пучок з аксесуарами

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Салон красоты Владивосток (@the_hair_studio_vl) 16 Июн 2020 в 6:42 PDT

Тобі подобається? Нам теж! Перед тим, як робити, можеш на вирівнювач трохи підкрутити волосся, тоді зачіска буде виглядати більш об’ємною.

Пучок зроби класичний, але не затягуй його. І обов’язково додай заколки. Так красивіше і романтичніше.

Зачіска з хустинкою

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Shabana Sheikh (@shabanasheikh_official) 3 Авг 2019 в 12:52 PDT

На літо – те, що треба! Повтори зачіску поступово, як на фото, і ходи красивою на морі щодня.

Тепер ти знаєш, які зачіски можна зробити на середнє волосся. Користуйся порадами і читай наступні наші матеріали.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як робити зачіски на кожен день.

Фото: Pexels

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