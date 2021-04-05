Круті зачіски на волосся середньої довжини (ФОТО)

Коли маєш волосся середньої довжини, хочеться його якось закрутити, аби вийшла стильна зачіска. Ранок у Великому Місті зробив для тебе цілу збірку з фотографій, які можуть стати у нагоді.
Цікаво? Дивися нижче.
Зачіски на середнє волосся
Колосок+пучок
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Така зачіска виглядає стильно і робиться досить швидко.
Заплети косички з обох сторін, зафіксуй їх резинками і зроби хвостик. Щоб вийшов ідеальний пучок, скористайся твістером або валиком для волосся, як на фото.
Низький об’ємний пучок
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Ця зачіска робиться буквально за одну хвилину! Перевірено!
Розчеши волосся, зроби хвостик, розділи навпіл, як на фото, прокрути нижню частину хвоста через верхню. Залишки зафіксуй заколкою. І готово!
Такий образ підійде як на кожен день, так і на побачення.
Кінський хвіст
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Ця зачіска завжди буде актуальною і підійде як під щоденний лук, так і на романтичне побачення.
Зроби високий хвіст, зав’яжи його. Відділи одне пасьмо такої товщини, щоб воно повністю перекрило резинку.
І тобі ще знадобиться заколка. Її просунь під резинкою, щоб петелька від неї була зверху. І на останньому колі просто протягни волосся крізь неї, наче в голку засовуєш нитку і виймаєш через низ. Таким чином тобі не доведеться окремо закріплювати волосся шпильками.
І, до речі, з “кінським хвостом” можна багато експериментувати. Наприклад, зроби такий самий високий хвіст, підкрути трохи волосся і заплети легку косичку.
Легкий пучок з аксесуарами
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Тобі подобається? Нам теж! Перед тим, як робити, можеш на вирівнювач трохи підкрутити волосся, тоді зачіска буде виглядати більш об’ємною.Також по темі: Модні жіночі стрижки 2021: яку зачіску обрати цього року Як підстригти чоловіка самостійно: зачіска в домашніх умовах Стильні зачіски на романтичне побачення
Пучок зроби класичний, але не затягуй його. І обов’язково додай заколки. Так красивіше і романтичніше.
Зачіска з хустинкою
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На літо – те, що треба! Повтори зачіску поступово, як на фото, і ходи красивою на морі щодня.
Тепер ти знаєш, які зачіски можна зробити на середнє волосся. Користуйся порадами і читай наступні наші матеріали.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як робити зачіски на кожен день.
Фото: Pexels