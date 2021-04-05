Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV Ранок 05.04.2021 12:30
05.04.2021 12:30
Поділитися

Феєрія краси та квітів. Найкращі ідеї для весняної фотосесії


Весна — пора розквіту та ідеальний час для фотосесій. 

Ранок у Великому Місті зібрав для вас найкращі ідеї, як закарбувати її на світлинах.

Такі фото однозначно прикрасять ваші соцмережі.

Ідеї для весняної фотосесії

Квітів забагато не буває 

Квіти найкраще передають атмосферу весну.

Такі знімки вирізняються ніжністю та вишуканістю.

Також по темі: Погано виходиш на фото? Є 5 основних причин Усміхнені й талановиті. Якими були зірки в дитинстві – милі фото Стрибнути з парашутом заради вдалого кадру: фотограф про секрети професії

Обов’язково зробіть фото з тюльпанами або півоніями.

Адже вони є своєрідною візитівкою весни цієї пори роки.

Загадкова мавка 

Весна ідеальна нагода для світлин в образі мавки або музи.

Все, що вам знадобиться, це вінок, легка сукня та вогник в очах.

Атмосферні фото з коханим 

Тепло і свіжість весни вдало підкреслять ваші почуття.

Такі яскраві і водночас ніжні знімки однозначно будуть ексклюзивом у спільному архіві.

Сімейна фотосесія також є ідеальним варіантом.

На природі 

Фотосесія у лісі, парку, ботанічному саду чи біля квітучих сакур.

Навесні весь світ суцільна локація для світлин.

А ось такі креативні знімки можна зробити в океані бузку.

Фото з кульбабами також не виходять із моди.

На пікніку 

Світлини з пікніку матимуть успіх у вашому інстаграмі.

Адже весна дає таке різноманіття фруктів і барв, яке просто не може не стати родзинкою фото.

Сподіваємося, наші поради допоможуть вам зробити цієї весни надзвичайні фото.

Нагадаємо, раніше ми писали про стильні зачіски на довге волосся.

Головне фото: Unplash

Софія Бабік

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: весна, фотосесія
05.04.2021 12:30



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати