Благовіщення 2021: дата і традиції радісного свята

Благовіщення – одне з найважливіших християнських свят.

Православні та греко-католики щороку відзначають його 7 квітня, рівно за 9 місяців до Різдва Христова.

Що означає свято Благовіщення?

Слово “Благовіщення” означає “блага, радісна звістка”.

Саме в цей день архангел Гавриїлом сповістив Діву Марію про те, що вона народить Сина Божого Ісуса Христа.

Благовіщення: традиції свята – що можна і не можна робити

З цим святом пов’язано чимало прикмет і старовинних народних звичаїв.

У цей день священнослужителі випускають в небо білих голубів. Згідно зі святим писанням, Святий Дух зійшов на Ісуса під час його хрещення у вигляді білого голуба.

Сьогодні важливо відкласти мирські справи і присвятити час молитві.

У народі вважається, що в цей день не можна працювати на городі, робити домашні справи, шити, готувати, прати. Кажуть, що на Благовіщення: “птах гнізда не в’є, дівчина коси не плете”.

Не рекомендується стригтися і робити манікюр.

Багато хто вважає, що на Благовіщення не можна митися. Насправді ж церква дає однозначну відповідь – приймати душ можна.

Хоча Благовіщення припадає на Великий піст, у цей радісний день віряни мають послаблення: тим, хто поститься, можна їсти рибу і морепродукти та випити трохи вина.

Цього дня не варто сперечатися, обманювати та дратуватися,

Не можна грати весілля та влаштовувати поминки.

У цей день не слід позичати щось або давати в борг.

Благовіщення вважалося хорошим днем для збору лікарських трав, адже цей день вважався днем розквіту всього живого.

Загалом це свято варто провести в гарному настрої в оточенні сім’ї та найближчих друзів.

Нагадаємо, раніше ми публікували привітання на Благовіщення.

Фото: Pixabay

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