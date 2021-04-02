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ICTV Ранок 02.04.2021 19:00
02.04.2021 19:00
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Секрети краси Олександри Кучеренко — поради від володарки титулу Міс Україна


Як виглядати чудово та які секрети у догляді за красою і здоров’ям застосовує українська журналістка, професійна танцівниця та модель?

Олександра Кучеренко – не лише ведуча рубрики 33 за 3 на Ранку у великому місті, а й Міс Україна 2016. То які beauty-секретики має Саша?

Ми поспілкувався з нею — і готові поділитися інформацією з «перших вуст».

Далі – пряма мова Олександри.

Що, на твою думку, справжня жіноча краса?

– Я думаю, ніхто не зможе дати точного визначення. Бо кожен бачить по-своєму і обирає за своїм смаком.

Краса не має сталих параметрів чи канонів. Це поєднання багатьох ознак, і не тільки зовнішніх.

Очі красиві, коли в них є глибина, а губи гарні ті, що промовляють розумне.

Як на мене, справжня жіноча краса – це краса щасливої жінки, закоханої та успішної.

 У чому полягає твій секрет краси?

– Секрет в тому, що його нема:)

Я не думаю про те, як мені бути красивою. Я просто поважаю себе, ціную і люблю те, що маю.

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Не женуся за трендами, а намагаюся зберігати свою індивідуальність.

Як доводиться боротися із зовнішніми негативними факторами, що впливають на здоров‘я та красу?

– Забруднене повітря, неякісна вода, неправильне харчування, стрес, втома – все це так чи інакше відображається на здоров‘ї, а значить – і на красі.

На жаль, у сучасному житті неможливо повністю позбутися цих факторів.

Можна лише намагатися мінімізувати їхній негативний вплив. Але ефект від цього буде, якщо контролювати щодня: що їсиш, скільки спиш, як стежиш за собою.

Навіть у найбільш напружені дні, коли ти весь в роботі або в дорозі, важливо не забувати про себе – знайти час, щоб пообідати, відпочити, заспокоїтися, змити косметику, випити води, подихати свіжим повітрям.

Я вчуся завжди піклуватися про себе і ніколи не жертвувати своїм здоров’ям і красою заради будь-чого.

Організм потребує вітамінів та постійних оновлень. Які вітаміни завжди є у тебе вдома?

– Мені здається, що я вже на 70% складаюся не з води, а з вітамінів – так багато я їх вживаю!:)

Навесні і восени я зазвичай приймаю вітамінний курс для зоров‘я волосся, нігтів та підтримки імунної системи загалом.

Особливо зараз в небезпечний період захворювань посилено вживаю вітамін С, Д, Е, омега, цинк.

Який, на твою думку, повинен бути якісний догляд за шкірою та волоссям?

– Головне – регулярний! Багато хто думає, що можна раз на місяць сходити в салон краси чи до косметолога, і цього догляду буде достатньо.

Насправді, щоб досягнути успіху у будь-чому, треба докладати багато часу і зусиль.

Консультуватися зі спеціалістами, шукати собі косметологічні засоби, які підійдуть під тип та потреби шкіри і волосся, а знайшовши – сформувати власну систему домашнього догляду і слідувати за нею щодня.

Тоді вже іти на додаткові послуги в салон краси.

Як часто потрібно приділяти час спорту, та на який вид слід звернути увагу?

– Правильне харчування та спорт – основа здоров’я, привабливого зовнішнього вигляду та підтягнутого тіла. А ще гарного настрою і сприйняття себе!

Якщо у когось не складаються відносини зі спортом, то, напевно, ще просто не знайдений той, що приноситиме справжнє задоволення.

З 5 років я професійно займалася бально-спортивними танцями, любила також кінний спорт, лижі, велосипед.

Тепер, щоб завжди залишатися у гарній спортивній формі, активно займаюся плаванням. Тренуюся тричі на тиждень і пропливаю до 2 км за годинне тренування.

Для мене це ідеальний вид спорту – як для фізичного, так і для емоційного здоров’я.

Чи користуєшся бюджетними косметичними засобами або народними методами у догляді за собою?

– З традиційних методів мені найбільше подобається сон:)

Намагаюся не пізно лягати і спати не менше 8 годин. Огірки на очі не накладаю, а от мед можу намастити на губи, коли через холод і вітер вони стали сухі чи потріскані. Справді дієво!

Які лайфхаки ти готова розкрити глядачам Ранку у Великому Місті, щоб підтримувати красу?

– Глядачі Ранку звикли завжди бачити мене в гримі у рубриці «33 за 3», яку я веду.

Як правило, я сама роблю собі макіяж на зйомки. І коли вони закінчуються – одразу біжу його змивати.

Декоративна косметика, навіть гарної якості, забруднює пори і негативно впливає на стан шкіри.

Тому моя порада – давати відпочинок своєму обличчю! І частіше ваштовувати собі дні nomakeup.

Яким чином доглядаєш за шкірою обличчя?

– Відколи я стала амбасадором бренду натуральної французької косметики, я щоденно користуюся нею для догляду за шкірою обличчя.

Раз на два тижні навідуюся до косметолога, який підбирає мені індивідуальний комплекс – зволожуючий, тонізуючий, або заспокійливий.

А перед тим, як виходити на вулицю чи робити макіяж, завжди наношу на обличчя крем, що захищає від забруднень.

Нагадаймо, раніше ми розповідали про секрети краси Мадонни .

Марина Максакова

 

 

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Теги: Олександра Кучеренко, поради, секрети краси
02.04.2021 19:00



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