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ICTV Ранок 31.03.2021 17:00
31.03.2021 17:00
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Джерело здоров’я. Корисні властивості сироватки


Цілющі властивості молочної сироватки. 

Ранок у Великому Місті дізнався, чим корисна сироватка та за що її варто включити до раціону.

Молочна сироватка – джерело здоров’я.

Її збалансований склад сприяє травленню та допомагає поліпшити загальний стан організму.

Але це не єдині “плюси” сироватки.

Корисні властивості сироватки 

Допомагає побороти авітаміноз 

У складі сироватки є вітаміни А, С, Е і групи В.

Тому цей продукт є незамінним при дефіциті корисних речовин.

Сироватку рекомендують вживати у весняно-осінній період, щоб запобігти авітамінозу.

Ліки від депресії 

Якщо ви почуваєтеся пригніченими, то обов’язково включіть сироватку до раціону.

До її складу входять амінокислоти, які сприяють виробленню гормону радості – серотоніну.

Він знижує дратівливість і додає гарного настрою.

Сироватку рекомендують при нервових розладах.

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Сприяє схудненню 

Сироватка допомагає позбутися зайвих кілограмів.

Вона впливає на травлення і пришвидшує метаболізм.

Окрім цього, сироватка налагоджує мікрофлору кишечника та усуває запори.

У ній міститься оптимальний обсяг жирів, білків та вуглеводів, який допомагає впоратись з дисбактеріозом.

Найкраща подруга імунітету

Завдяки регулярному вживанню сироватки можна зміцнити імунітет.

Це створить бар’єр від сезонних захворювань, бактерій та інфекцій.

Продукт рекомендують для лікування бронхіту та гаймориту.

Сироватка також покращує роботу серцево-судинної системи.

Вона добре “очищує” кров і запобігає закупоренню судин.

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Відпочинок для нирок

Сироватка сприяє нормалізації роботи нирок.

Вона виводить зайву рідину з організму і допомагає позбутися набряків.

Незамінна в косметології

Сироватка – основа для живильних масок для обличчя.

Продукт очищує шкіру, лікує вугрі та вирівнює тон.

Прибирає почервоніння від надмірної засмаги на сонці.

Сироватка усуває посіченість волосся та повертає йому природний блиск.

Нею можна ополіскувати свою шевелюру після миття.

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Проте такий унікальний продукт все ж має один недолік.

Сироватку не рекомендовано вживати тим, у кого є чутливість до молока.

Нагадаємо, раніше ми писали про корисні властивості волоських горіхів.

Фото: Pexels

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Теги: корисні властивості, молочні продукти
31.03.2021 17:00



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