Для чого потрібні патчі під очі та як ними користуватися

Ти ще не користувалась патчами і не знаєш, для чого вони потрібні? Не турбуйся, Ранок у Великому Місті підготував для тебе спеціальний матеріал, де ти знайдеш відповіді на всі ці питання.

За останні кілька років патчі стали особливо популярними. Їх часто почали рекомендувати блогери, з ними показуються знаменитості в Instagram, а в магазинах просто кишать полиці з цими товарами.

Давай розберемося, для чого вони все-таки потрібні, як користуватися патчами та чи приносять вони користь нашій шкірі.

Для чого потрібні патчі під очі

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ????????КОРЕЙСЬКА КОСМЕТИКА (@elle_est_belle_) 17 Січ 2020 р. о 6:31 PST

Патчі бувають тканинні або гідрогелеві. Вони призначені для шкіри навколо очей.

Основні функції патчів при правильному використанні: зволожують шкіру, прибирають «мішки» під очима, розгладжують дрібні мімічні зморшки.

Однак варто враховувати, що повністю розгладити зморшки, особливо, якщо вони глибокі, не вдасться.

Патчі – це засіб для догляду за шкірою під очима, який може маскувати проблеми лише на деякий час.

Патчі корисні, бо містять у собі олії, пептиди, антиоксиданти, гіалуронову кислоту, рослинні екстракти, різноманітні вітаміни та колаген.

Перш ніж вибирати патчі під очі, переглянь склад і вибери, яку дію ти хочеш, щоб вони виконували. Адже універсальних немає.

Як користуватися патчами

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Cindy Crawford (@cindycrawford) 6 Бер 2019 р. о 1:37 PST

1. Очисти шкіру

2. Дістань патчі. Розмісти їх так,щоб вузька частина направлялася до носа

3. Переконайся, що під час нанесення між шкірою на патчами не лишилося повітря

4. Клей максимально близько до нижніх вій

5. Тримати потрібно 15-20 хвилин. Достатньо використовувати патчі під очі 1-2 рази на тиждень.

Хибною буде думка, що чим довше ти тримаєш патчі, тим більше користі вони принесуть. Зовсім ні. Якщо ти відчуваєш, що вони підсохли, то це лиш означає, що всі корисні компоненти вони тобі віддали.

Тепер ти знаєш усе про користь патчів під очі та як правильно їх наносити. Користуйся порадами та читай інші наші матеріали.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про секрети краси Енн Гетевей.

Фото: Unsplash

Алла Гичка

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