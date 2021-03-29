Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV Ранок 29.03.2021 13:00
29.03.2021 13:00
Поділитися

Щоб більше не запізнюватися. Як виховати у собі пунктуальність


Як стати пунктуальним – гайд від Ранку у Великому Місті.

Постійно запізнюєшся і не знаєш, що з цим вдіяти?

Набридло шукати виправдання своєму невмінню дружити із часом?

Ми розібралися в імовірних причинах непунктуальності і визначили, як подолати цю проблему.

Як стати пунктуальним

Готуватися заздалегідь

Якщо твій ранок постійно проходить у поспіху, деякі справи спробуй виконати ще звечора.

Продумай образ і підготуй одяг. Поклади до сумки потрібні речі.

Так імовірність того, що зберешся вчасно і нічого не забудеш, буде вищою.

Навчися рано лягати спати

Знову засиділася до глибокої ночі і вранці покладаєш надії на те, що додаткові 10 хвилин сну тебе врятують?

Такі 10 хвилин можуть затягнутися на півгодини, а то й більше.

Налаштуй режим сну так, щоб було легко прокидатися з першим будильником.

сон фото

Жертвуй справами

Іноді здається, що до зустрічі ще багато часу і можна встигнути виконати якусь міні-справу.

Помити посуд, відправити електронний лист чи прибрати на поличці.

Однак така непомітна діяльність може зайняти значно більше часу, ніж очікувалося.

Навчіться прийняти той факт, що краще приїхати раніше і зачекати п’ять хвилин, а не запізнюватися на п’ятнадцять.

Не плануй забагато

Планер розривається від кількості задач?

Зрозумій, що ти не робот і не можеш виконувати десятки справ на день.

Виділи три найважливіші цілі і  кілька другорядних справ.

Вчися не розпорошуватися і концентруватися на основному.

Скрізь встигнути неможливо.

Коли завдань надто багато, часу завжди бракуватиме.

Також по темі: Як усе встигати: тайм-менеджмент на кожен день Як економити час: дієві техніки тайм-менеджменту Самоорганізація, монтаж, фінанси: Мобільні додатки, які спростять твоє життя

Тому розвантаж свій розклад.

Подумай, від чого можна відмовитися, і плануй лише пріоритетне.

календар фото

Правильно оцінюй час на виконання завдання

Відстеж свою рутину і дізнайся, скільки часу займає дорога до роботи.

Скільки хвилин потрібно, щоб сходити в душ чи приготувати сніданок.

Можливо, ти неправильно оцінюєш час, і для деяких справ тобі потрібно не 15 хвилин, а 30.

Став нагадування

Зроби так, аби відчувати час сповна.

Став будильники на виконання якогось завдання.

Можеш застосувати маленьку хитрість і перевести годинник на п’ять хвилин уперед.

Навчись чекати

Дехто розцінює пунктуальність як рису зануд.

Особливо, якщо людина приходить за півгодини до початку зустрічі.

«Пунктуальність — це злодій часу», – писав Оскар Вайльд.

Проте що б не говорили творчі особистості, важливо організовувати свій тайм-менеджмент.

Усвідом, що час, коли ти чекаєш, можна спрямувати в корисне русло.

Почитати в цей час книгу, відповісти на листи або зробити важливий дзвінок.

Сподіваємося, наші поради допоможуть тобі підкорити пунктуальність і стати з нею хорошими друзями.

книга фото

Нагадаємо, раніше ми писали, чому варто прокидатися раніше.

Фото: Unsplash

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: поради, пунктуальність
29.03.2021 13:00



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати