Гламур і «коров’ячий» принт: модний педикюр на весну 2021

Гарний педикюр не менш важливий, ніж акуратний манікюр. Особливо навесні, коли природа розквітає і хочеться виглядати на всі сто.
Які кольори лаку та дизайн педикюру будуть найактуальнішими навесні 2021? Детально розповімо в матеріалі.
Модні кольори педикюру
Хочеш зробити наймодніший весняний педикюр? Відмінним рішенням стане покриття в одному з цих кольорів:
- жовтий
- рожевий
- бірюзовий
- ліловий
- блакитний
- кораловий
Модний дизайн педикюру на весну 2021
Гламур і стрази
У новому сезоні в моду повертається гламур. А отже – педикюр з використанням стразами та каміфубукі знову стає актуальним.
Втім, одна умова таки є: такий педикюр варто поєднувати з класичним манікюром, наприклад, френчем або однотонним нюдовим покриттям.
Хижий і «коров’ячий» принт
«Хижий» леопардовий та тигровий дизайн прикрашатиме нігтики красунь, які уважно слідкують зо трендами педикюру.
Втім, на модниць чекає й ще один несподіваний тваринний принт – «коров’ячий».
Він може як прикрашати усі нігті, так і стати стильним кольоровим акцентом.
Повір, на такий дизайн точно звернуть увагу всі!
Матовий педикюр
Матовий педикюр стане ідеальним рішенням для тих, хто любить розкішний оксамитовий ефект. Таке покриття приємне і на вигляд, і на дотик.
Матовості можна досягнути кількома способами: за допомогою спеціального лаку або топу, а також додавши трохи пудри для нігтів.
А якщо доповнити такий педикюр місячним дизайном або лаконічними камінчиками – вийде ну дуже вишукано.
Жовтий колір
Навесні так хочеться соковитих і сонячних кольорів!
Без сумніву, найкраще під цей опис підходить жовтий. Тим більше, він зараз у тренді.
Максимально виразно виглядатимуть теплі відтінки жовтого, а також класичний лимонний.
Слайдер-дизайн
Наклейки (або ж слайдери) для нігтів – вдале рішення, коли хочеться зробити розпис, а часу на це немає. Або ти робиш педикюр власноруч, а малювання – не твоя стихія.
Достатньо зробити однотонне покриття і додати акцент за допомогою слайдера. Просто і стильно!
Нагадаємо, раніше ми розповідали про модний манікюр на весну 2021.
Фото: Pixabay