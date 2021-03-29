Гламур і «коров’ячий» принт: модний педикюр на весну 2021

Гарний педикюр не менш важливий, ніж акуратний манікюр. Особливо навесні, коли природа розквітає і хочеться виглядати на всі сто.

Які кольори лаку та дизайн педикюру будуть найактуальнішими навесні 2021? Детально розповімо в матеріалі.

Модні кольори педикюру

Хочеш зробити наймодніший весняний педикюр? Відмінним рішенням стане покриття в одному з цих кольорів:

жовтий

рожевий

бірюзовий

ліловий

блакитний

кораловий

Модний дизайн педикюру на весну 2021

Гламур і стрази

У новому сезоні в моду повертається гламур. А отже – педикюр з використанням стразами та каміфубукі знову стає актуальним.

Втім, одна умова таки є: такий педикюр варто поєднувати з класичним манікюром, наприклад, френчем або однотонним нюдовим покриттям.

Хижий і «коров’ячий» принт

«Хижий» леопардовий та тигровий дизайн прикрашатиме нігтики красунь, які уважно слідкують зо трендами педикюру.

Втім, на модниць чекає й ще один несподіваний тваринний принт – «коров’ячий».

Він може як прикрашати усі нігті, так і стати стильним кольоровим акцентом.

Повір, на такий дизайн точно звернуть увагу всі!

Матовий педикюр

Матовий педикюр стане ідеальним рішенням для тих, хто любить розкішний оксамитовий ефект. Таке покриття приємне і на вигляд, і на дотик.

Матовості можна досягнути кількома способами: за допомогою спеціального лаку або топу, а також додавши трохи пудри для нігтів.

А якщо доповнити такий педикюр місячним дизайном або лаконічними камінчиками – вийде ну дуже вишукано.

Жовтий колір

Навесні так хочеться соковитих і сонячних кольорів!

Без сумніву, найкраще під цей опис підходить жовтий. Тим більше, він зараз у тренді.

Максимально виразно виглядатимуть теплі відтінки жовтого, а також класичний лимонний.

Слайдер-дизайн

Наклейки (або ж слайдери) для нігтів – вдале рішення, коли хочеться зробити розпис, а часу на це немає. Або ти робиш педикюр власноруч, а малювання – не твоя стихія.

Достатньо зробити однотонне покриття і додати акцент за допомогою слайдера. Просто і стильно!

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модний манікюр на весну 2021.

Фото: Pixabay

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