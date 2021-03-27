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ICTV Ранок 27.03.2021 14:40
27.03.2021 14:40
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Погано виходиш на фото? Є 5 основних причин


Причини невдалого фото і як їх уникнути.

Так багато з нас щиро переконані, що просто не створені для фотографій.

Соромимось показувати свій паспорт, у мережу закидаємо хіба що селфі на півобличчя і до спільної світлини нас рідко коли затягнеш…

От так діагностуємо собі нефотогеінічність і продовжуємо собі нею виправдовуватися.

Проте годі! Ранок у Великому Місті розповість, чому насправді твої фото виходять не вдалими, та як це виправити.

Також по темі: Як добре виходити на фото: секрети і лайфхаки Стрибнути з парашутом заради вдалого кадру: фотограф про секрети професії Як виглядати гарно, купуючи недорогі речі?

ТОП-5 причин невдалого фото

Ракурс

Поганий ракурс або надто низький кут зйомки — одна з найбільш поширених причин невдалого фото.

Ми зазвичай виходимо красивіші, коли об’єктив знаходиться вище рівня очей.

Професійні фотографи це усвідомлюють так само добре, як і важливість фокусної відстані об’єктива.

Якщо ж тебе фотографують рідні чи друзі, просто попроси їх підняти телефон трішки вище, ніж зазвичай, і ти неодмінно помітиш різницю!

позування для фото

Поза

Ідеальною для позування перед фотоапаратом фахівці вважають позу впівоберта.

Так ти виглядатимеш стрункіше й вигідніше.

Хоча з цим пунктом все дуже індивідуально.

Спочатку потренуйся перед дзеркалом, а потім і перед камерою, аби відшукати свою найвдалішу позу.

Міміка

Один з найважливіших аспектів фотографії — це емоція.

Пам’ятаєш натягнуті усмішки зі шкільних фотоальбомів?

Забудь про це раз і назавжди! Природність — запорука успіху.

Зрозуміло, що для розмаїття потрібно ще щось, окрім щирої усмішки.

Тоді, як і у попередньому пункті — тренуй свої спокусливі чи грайливі погляди біля дзеркала й шукай найбільш вдалий.

селфі

Внутрішні відчуття

Корисно завжди мати внутрішню впевненість при собі.

Потрапив(-ла) на професійну фотосесію? То забудь про всі комплекси і позуй, як для обкладинки модного журналу.

Тебе просто фотографують на камеру смартфону? Уяви себе фешн-блогером і ні крапельки не соромся перехожих.

Одним словом — кайфуй від процесу, камера не полюбляє скованості та зажимів.

Низька самооцінка

Буває, надішле той професійний фотограф тобі довгоочікувані кадри, а ти жодного не можеш із них обрати.

То, можливо, справа не у фото?

Людина з високою самооцінкою любить себе з усіх можливих кутів та ракурсів.

Вона просто не париться вдалими і невдалими світлинами, не мислить стереотипами про фотогеінічність і просто насолоджується — процесом, результатом, життям…

дівчина усміхається фото

Фотографуйся, люби себе і пам’ятай — через те ми такі прекрасні, що різні!

Нагадаємо, раніше ми ділились секретами вдалого фото для чоловіків.

Фото: Pexels

Софія Сукач

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Теги: вдале фото, корисні поради
27.03.2021 14:40



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