Погано виходиш на фото? Є 5 основних причин

Причини невдалого фото і як їх уникнути.
Так багато з нас щиро переконані, що просто не створені для фотографій.
Соромимось показувати свій паспорт, у мережу закидаємо хіба що селфі на півобличчя і до спільної світлини нас рідко коли затягнеш…
От так діагностуємо собі нефотогеінічність і продовжуємо собі нею виправдовуватися.
Проте годі! Ранок у Великому Місті розповість, чому насправді твої фото виходять не вдалими, та як це виправити.Також по темі: Як добре виходити на фото: секрети і лайфхаки Стрибнути з парашутом заради вдалого кадру: фотограф про секрети професії Як виглядати гарно, купуючи недорогі речі?
ТОП-5 причин невдалого фото
Ракурс
Поганий ракурс або надто низький кут зйомки — одна з найбільш поширених причин невдалого фото.
Ми зазвичай виходимо красивіші, коли об’єктив знаходиться вище рівня очей.
Професійні фотографи це усвідомлюють так само добре, як і важливість фокусної відстані об’єктива.
Якщо ж тебе фотографують рідні чи друзі, просто попроси їх підняти телефон трішки вище, ніж зазвичай, і ти неодмінно помітиш різницю!
Поза
Ідеальною для позування перед фотоапаратом фахівці вважають позу впівоберта.
Так ти виглядатимеш стрункіше й вигідніше.
Хоча з цим пунктом все дуже індивідуально.
Спочатку потренуйся перед дзеркалом, а потім і перед камерою, аби відшукати свою найвдалішу позу.
Міміка
Один з найважливіших аспектів фотографії — це емоція.
Пам’ятаєш натягнуті усмішки зі шкільних фотоальбомів?
Забудь про це раз і назавжди! Природність — запорука успіху.
Зрозуміло, що для розмаїття потрібно ще щось, окрім щирої усмішки.
Тоді, як і у попередньому пункті — тренуй свої спокусливі чи грайливі погляди біля дзеркала й шукай найбільш вдалий.
Внутрішні відчуття
Корисно завжди мати внутрішню впевненість при собі.
Потрапив(-ла) на професійну фотосесію? То забудь про всі комплекси і позуй, як для обкладинки модного журналу.
Тебе просто фотографують на камеру смартфону? Уяви себе фешн-блогером і ні крапельки не соромся перехожих.
Одним словом — кайфуй від процесу, камера не полюбляє скованості та зажимів.
Низька самооцінка
Буває, надішле той професійний фотограф тобі довгоочікувані кадри, а ти жодного не можеш із них обрати.
То, можливо, справа не у фото?
Людина з високою самооцінкою любить себе з усіх можливих кутів та ракурсів.
Вона просто не париться вдалими і невдалими світлинами, не мислить стереотипами про фотогеінічність і просто насолоджується — процесом, результатом, життям…
Фотографуйся, люби себе і пам’ятай — через те ми такі прекрасні, що різні!
Нагадаємо, раніше ми ділились секретами вдалого фото для чоловіків.
Фото: Pexels