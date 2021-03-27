Календар стрижок на квітень 2021: коли краще стригтися

Весняне сонечко з’вляється на небі все частіше й цілком справедливо пробуджує у нас бажання змін. Не важливо —хочеш ти ризикнути зробити каре чи просто підрівняти кінці, не забудь перед цим зазирнути у місячний календар стрижок.
Адже у різні фази Місяця відвідування перукаря можуть нашкодити або принести користь волоссю.
Читай і зберігай, аби результат тебе тішив ще не один місяць.
Найбільш сприятливі дні для стрижки у квітні 2021
2-4, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 28 квітня
Детальний календар стрижок на квітень 2021
2-4 квітня: Можеш планувати похід до перукаря у будь-який з цих днів. Стрижка не лише принесе хороший настрій і натхнення, а й допоже залучити фінансовий успіх.
13 квітня: Поспіши сьогодні у перукарню, якщо ти втомився(-лась) боротись із слабкістю волосся. Стрижка в цей день сприятиме його зміцненню та оздоровленню.
15 квітня: Якщо підстрижеш у цей день волосся, зможеш поліпшити матеріальний стан і притягнути благополуччя.
17 квітня: Ще один сприятливий день для будь-яких маніпуляцій із волоссям. Сміливо зважуйся на зміни.Також по темі: Чіткі лінії VS асиметрія: модні стрижки на весну 2021 Місячний календар на квітень 2021 – сприятливі та несприятливі дати Модні жіночі стрижки 2021: яку зачіску обрати цього року
19 квітня: Якщо підбереш зачіску, врахувавши думку спеціаліста, неодмінно покращиш свій фізичний та емоційний стан. Тобто просто підстригти чубчик перед дзеркалом — не варіант.
21 квітня: Стрижка в цей день благотворно вплине на стан твого здоров’я і допоможе позбутися негативних емоцій. Твоє волосся стане красивим, здоровим і слухняним.
23 квітня: Підстригаючись у цей день, ти покращуєш матеріальне становище, зміцнюєш здоров’я і посилюєш власну інтуїцію.
28 квітня: Остання нагода змінити свою зачіску у квітні за канонами місячного календаря. Після стрижки у цей день будь-які робочі питання будуть вирішуватися легко, а стосунки з людьми навколо помітно покращаться.
Несприятливі дні для стрижки в квітні 2021
3-5, 10, 13-17, 20, 23-25, 29-30 квітня
Всі інші дати квітня, не позначені в календарі сприятливих та несприятливих днів, вважаються нейтральними для походу до перукарні.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про стильні зачіски на весну 2021 року.
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