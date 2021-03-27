“Гарячіша за пекло”: секрети краси Дуа Ліпи

Секрети неперевершеного вигляду Дуа Ліпи.

Популярність цієї співачки зростає зі швидкістю вітру.

У свої 25 вона вже отримала три Греммі та всесвітню популярність і навіть стала обличчям багатьох відомих брендів.

На рахунок останнього — зовсім не дивно.

Красуня і справді виглядає “гарячіше за пекло”, як і співала у своєму відомому хіті.

Як їй це вдається? Читай у матеріалі Ранку у Великому Місті.

Секрети краси Дуа Ліпи

Здорове харчування

Така фігура, як у Дуа Ліпи, не дається просто так.

Співачка дуже уважно ставиться до свого раціону, адже розуміє — це не лише запорука красивої форми, а й відмінного самопочуття.

Проте Дуа Ліпа не любить обмежувати себе в якихось конкретних продуктах.

Вона просто вживає калорійне та шкідливе у помірній кількості.

На приклад, зірка є фанаткою випічки, тож дозволяє собі іноді з’їсти пончик чи тістечко на сніданок. Але зізнається — потім почувається мляво.

Регулярні тренування

Яким би здоровим не було її харчування, Дуа Ліпа не пропускає спорт.

Вона займається 5 разів на тиждень і не менше.

Навіть, коли у турі.

Щоправда, тоді вона не виконує своє стандартне кардіо-тренування, а забігає у місцевий спортзал і пробує щось нове.

Зрозуміло тепер, чому тіло співачки таке пружне й підтягнуте.

Ні — сухій шкірі!

Ритуали догляду Дуа Ліпи за обличчям — відмінна бороьба із сухістю шкіри.

Зірка не витрачає на це багато сил та грошей. Її секрет — систематичність та регулярність.

Щоранку красуня зволожує шкіру за допомогою сироваток і кремів, а також обов’язково наносить SPF.

А ввечері, після зняття макіяжу ретельно очищує обличчя і знову зволожує його гідрофільною олією.

Лайфхак для пухких губ

Жодних ін’єкцій та спеціальних бальзамів. Достаньо лише… зубної щітки?

Щоразу, як чищу зуби, проходжусь по губах.

Таким цікавим методом поділилась Дуа Ліпа у інтерв’ю журналу Elle, назвавши його своїм набільшим б’юті-вікдриттям.

За словами співачки, так губи позбавляються посушеної шкіри і стають пухкішими.

Релакс

Перевтома та стрес — чинники, які неминуче позначаються не лише на нашому здоров’ї, але й на зовнішності.

Тому Дуа Ліпа усвідомлює вважливість відпочинку й завжди намагається втиснути його у свій щільний графік.

Частіше всього вона релаксує за допомоги медитації, проте їй не завжди виходить:

Часто я або не вимикаю свої думки, або засинаю.

Тоді в хід іде перевірений варіант — гаряча ванна…

Медитація, ванна чи відвідування спа-салону — кожному своє.

Головне — не забувай знаходити час для відпочинку та догляду і люби себе у що б це не стало!

Нагадаємо, раніше ми розповідали про секрети краси Емілі Ратаковскі.

Фото: dualipa

Софія Сукач

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