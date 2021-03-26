Перехід на літній час 2021: коли в Україні переведуть годинник

У ніч із 27 на 28 березня рівно о 3.00 Україна офіційно перейде на літній час. Стрілки переведуть на 1 годину вперед.
Годинники на літній час традиційно переводять в останню неділю першого місяця весни.
Сьогодні більшість гаджетів роблять це автоматично. Тож зранку залишиться тільки перевірити, чи всі девайси змінилим час на літній. І перевести механічні годинники, якщо у вас такі є.
Переведення годинника на літній час: вплив на здоров’я
Безумовно, перевід годинника – це стрес для організму, особливо коли йдеться про перехід на літній час. Адже у людини збивається звичний графік життя.
Наслідком можуть стати дратівливість, сонливість та загальна слабкість.Також по темі: 5 продуктов, которые избавят от стресса и депрессии Суцільний карантин: як спланувати день, коли працюєш із дому Вправи для спини, коли ти працюєш вдома
Аби мінімізувати шкідливий вплив переводу годинника, радимо дотримуватись таких рекомендацій:
- За кілька днів до переводу годинника починати раніше лягати спати і раніше вставати. Кожен день зсувай графік на 15 хвилин вперед.
- Перед сном обов’язково провітри кімнату. Свіже повітря допоможе швидше заснути та краще виспатись.
- Кілька днів після переведення годинника не поспішай вставати одразу після дзвінка будильника. Дай собі поніжитись у ліжку хоча б 10 хвилин! Так організму буде легше пристосуватися до нового часу.
- У день переводу стрілок (і ще кілька днів, поки організм не звикне до нового графіку) намагайся уникати стресів. Дозволь собі порелаксувати!
- Зверни увагу на харчування – воно має бути збалансованим. І пий побільше чистої води.
Ці прості рекомендації допоможуть тобі перейти на літній час майже без стресу для організму.
Тож не забудь перевести годинник і читай інші наші матеріали.
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Фото: Pixabay