Перехід на літній час 2021: коли в Україні переведуть годинник

У ніч із 27 на 28 березня рівно о 3.00 Україна офіційно перейде на літній час. Стрілки переведуть на 1 годину вперед.

Годинники на літній час традиційно переводять в останню неділю першого місяця весни.

Сьогодні більшість гаджетів роблять це автоматично. Тож зранку залишиться тільки перевірити, чи всі девайси змінилим час на літній. І перевести механічні годинники, якщо у вас такі є.

Переведення годинника на літній час: вплив на здоров’я

Безумовно, перевід годинника – це стрес для організму, особливо коли йдеться про перехід на літній час. Адже у людини збивається звичний графік життя.

Наслідком можуть стати дратівливість, сонливість та загальна слабкість.

Аби мінімізувати шкідливий вплив переводу годинника, радимо дотримуватись таких рекомендацій:

За кілька днів до переводу годинника починати раніше лягати спати і раніше вставати. Кожен день зсувай графік на 15 хвилин вперед.

Перед сном обов’язково провітри кімнату. Свіже повітря допоможе швидше заснути та краще виспатись.

Кілька днів після переведення годинника не поспішай вставати одразу після дзвінка будильника. Дай собі поніжитись у ліжку хоча б 10 хвилин! Так організму буде легше пристосуватися до нового часу.

У день переводу стрілок (і ще кілька днів, поки організм не звикне до нового графіку) намагайся уникати стресів. Дозволь собі порелаксувати!

Зверни увагу на харчування – воно має бути збалансованим. І пий побільше чистої води.

Ці прості рекомендації допоможуть тобі перейти на літній час майже без стресу для організму.

Тож не забудь перевести годинник і читай інші наші матеріали.

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Фото: Pixabay

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