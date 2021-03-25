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ICTV Ранок 25.03.2021 13:24
25.03.2021 13:24
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Модні тренди весни 2021: гід по головних кольорах і фасонах


Які речі будуть модними весною 2021 року? Ранок у Великому Місті зібрав головні тренди наступного сезону.

До весни менше місяця, тож думати про оновлення гардеробу можна вже зараз.

На що саме звернути увагу – розповідаємо просто зараз.

Модні тренди весни 2021

Тренч-оверсайз

Ми вважаємо, що тренч – це найактуальніший одяг на весну. Адже він не лише поєднується з будь-яким вбранням, але й захищає від дощу та вітру. Погода ж у цей час ще така мінлива!

У наступному сезоні тренч переживе невеличку трансформацію. У 2021 році краще, якщо це буде оверсайз-модель – буквально на 1-2 розміри більше.

Втім, якщо об’ємні фасони тобі не до душі – можеш зупинитися й на класичному тренчі, він усе ще актуальний.

Прозорі матеріали

Прозорі кофти, спідниці та сукні – одна з найбільш сміливих тенденцій весни.

Цього разу дизайнери пропонують відкинути комплекси й більше не приховувати ані ніжки, ані спідню білизну.

Виглядає це дещо зухвало, але напрочуд загадково і спокусливо.

Наважишся приміряти?

Монохромні сукні

Життя не складається лише з чорного та білого. А от наймодніші сукні весни 2021 – ще й як.

Ці два кольори настільки самодостатні й досконалі, що не потребують полутонів.

Монохром ідеально виглядатиме і у вечірньому гардеробі, і у кежуал-стилі.

Занижена талія

Ви здивовані? Ми теж!

Усі думали, що низька талія – це давно забутий тренд 90-х і початку 2000-х.

А він взяв і повернувся, вкотре нагадуючи: мода – річ циклічна.

Тож після двох десятиліть забуття, джинси та спідниці з заниженою талією знову з’являються в гардеробах модниць.

Спортивні худі

Одним із модних фаворитів як зими, так і весни 2021 є спортивні худі.

Під час вимушеного карантину ми настільки звикли до домашнього комфорту, що розлучатися з ним аж ніяк не хочеться.

Тому без зручних худі та світшотів просто неможливо уявити гардероб сучасної дівчини.

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Ти можеш надати перевагу м’якеньким і затишним прогулянковим костюмам. Або стильно поєднати худі з брюками, спідницею та навіть туфлями-човниками.

Помаранчевий колір

Схоже, весною буде сонячно навіть у похмурі дні. Адже у тренді – яскравий оранжевий.

Апельсиновий, гарбузовий, нектариновий – усі вони не лише соковиті, але й дуже модні.

Особливим шиком нового сезону буде помаранчевий total-look. В такому вбранні непоміченою точно не залишишся!

Дуже короткі спідниці

Коротка, ну дуже коротка спідниця. Така, що й нахилятися в ній – занадто зухвало 🙂

Наступної весни вона обіцяє знову підкорити вулиці великих і маленьких міст.

Розуміємо, що цей тренд – «не для всіх», але, можливо, саме тобі схочеться його приміряти. Чому б і ні?

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні куртки на весну 2021.

Фото: Pixabay

Аліна Литвиненко

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Теги: модні тренди, модні тренди весни
25.03.2021 13:24



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