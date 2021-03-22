Прозорі та «чоловічі». Модні туфлі на весну 2021

Модні туфлі на весну 2021 – головні моделі та тренди.
Зручні та стильні туфлі – невід’ємна частина гардеробу будь-якої жінки. Вдало підібрана пара може вдало завершити лук та підкреслити усі його переваги. А от старе, стомлене життям взуття здатне зіпсувати навіть розкішну сукню.
То які туфлі зараз у моді? Ранок у Великому Місті розповість про головні тренди цього сезону.
Модні туфлі на весну 2021
Туфлі з прозорими вставками
Прозорі пластикові вставки – один із наймодніших декоративних елементів 2021.
Це може бути носок, бокова частина або навіть каблук.
Така деталь робить образ більш витонченим і допомагає створити ефект легкості й невагомості.
Нам прозоре взуття ну дуже до душі, а тобі?
«Чоловічі» лофери
Якщо ти більш за все цінуєш комфорт, але банальні балетки уже набридли – радимо звернути увагу на стильні туфлі-лофери. У них ти точно не втратиш рівновагу 🙂
Ключові риси моделі – це закриті п’ятка та носок, відсутність застібок і досить довгий «язичок».Також по темі: М'ятий метал і гігантоманія: модні аксесуари на весну 2021 Модні джинси на весну 2021: несподівані тренди та привіт з 80-х Модні тренди весни 2021: гід по головних кольорах і фасонах
Колись таке взуття вважалося виключно чоловічим, а потім припало до душі дизайнерам та модницям. Тож сьогодні це один із головних трендів саме жіночої моди.
Причому, у 2021 році воно знову все менше відрізняється від чоловічих моделей.
Туфлі з принтом
Сьогодні модні туфлі можуть бути не лише вдалим доповненням до образу, але й головним його акцентом.
Хижий принт, клітинка, трендовий горошок, абстракція, квіти – вибирай, що тобі до смаку.
Такі туфлі точно не виглядатимуть нудно.
Ці маленькі шедеври здатні освіжити твій аутфіт, зробивши його по-весняному яскравим та несподіваним.
Повір, у такому взутті тебе точно помітять усі.
Металеві відтінки
Золоті, срібні та бронзові туфлі тримаються на модному Олімпі вже не перший сезон.
Це стильний і нестандартний варіант, який підійде і для вечірки, і навіть для ефектного офісного (так-так!) луку.
Таке взуття поєднується з одягом класичних кольорів – білого, сірого, чорного, червоного.
А щоб воно не виглядало занадто помпезно, вибирай лаконічні однотонні моделі без стразів, камінців та іншого декору.
Туфлі зі шкарпетками
Чи можна носити туфлі зі шкарпетками?
Однозначно, у 2021 році – можна.
Згоді, цей тренд дещо неоднозначний. Але ж які круті аутфіти з ним можна створити!
Ти можеш вибирати як тоненькі мереживні носочки і гетри, так і класичні котонові.
А щоб такий мікс виглядав справді стильно, дотримуйся таких рекомендацій:
- Невисоким дівчатам найбільше підійдуть короткі шкарпетки.
- Із міні-підницею та шортами ідеально виглядатимуть високі гетри.
- Із класичними туфлями-човниками вдягай ажурні мереживні шкарпетки, а з масивним взуттям – більш щільні.
- Якщо не знаєш, шкарпетки якого кольору обрати – бери білі. З ними точно не прогадаєш 🙂
Нагадаємо, ми вже давали огляд модного взуття на весну 2021.
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