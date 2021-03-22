Ніколи не пізно. 5 причин змінити професію в дорослому віці

Як зрозуміти, що час змінити рід діяльності?
Якщо ти клікнув(-ла) на статтю з подібним заголовком, то швидше за все тебе не до кінця влаштовує твоя робота.
Взагалі, це доволі поширена проблема.
Немало з нас колись обрали “не ту спеціальність” або навпаки — так і не спробували себе в ній реалізувати, знайшовши стабільність та непоганий дохід деінде.Також по темі: Перше працевлаштування: як отримати роботу без досвіду Як відкрити власну справу з нуля - поради від відомих українських бізнесменів Фрілансери відверто: плюси та мінуси роботи
І тисячі людей продовжують жити зі страхом понеділка, ненавистю до будильника й образами на керівництво.
Якщо ж ти відносиш себе до сміливців, яким набридло терпіти, читай наш матеріал.
Ранок у Великому Місті підготував 5 тривожних дзвіночків, що час змінити професію.
ТОП-5 причин змінити професію
Ідеш на роботу через силу
Не будемо заперечувати, що відпочинок майже завжди приваблює більше, ніж робота.
Проте жити від п’ятниці до п’ятниці — жахлива ідея!
Боятися ранку, щосили намагатись підняти себе з ліжка, а потім дратуватись на усіх, хто трапляється на шляху…
Якщо хоч щось з переліченого тобі знайомо, варто замислитись про зміну професії вже сьогодні.
Час — надто цінний ресурс, аби витрачати його на таке…
Час тягнеться дуже довго
До речі, про той швидкоплинний ресурс…
Чому за робочим місцем він так довго тягнеться?
Пояснення тому просте.
Багато з нас відкрили для себе його ще в школі, коли ненависна математика здавалась вічністю, а улюблене трудове пролітало, як 5 хвилин.
Для людей, які насолоджуюються своєю справою, робочий день злітає значно непомітніше.
Вони так кайфують від процесу, що й на годинник не встигають заглядати.
Не бачиш перспектив розвитку
Ти вже не перший рік поспіль працюєш у компанії, твої щоденні обов’язки перетворились у виснажливу рутину і ніщо навколо навіть не натякає на кар’єрний ріст?
Тоді зрозуміло, чому тебе не влаштовує твоє робоче місце.
Завдяки еволюції, більшість із нас потребує постійного розвитку та прогресу.
Курси з підвищення кваліфікації, вивчення іноземних мов чи підняття по кар’єрній драбині — все навколо вщерть сповнене можливостей.
І, якщо твоє місце роботи або й професія цього не передбачає — то гайда шукати нову!
Дратує все, що пов’язане з твоєю діяльністю
Тобі не подобається обговорювати свою роботу з домашніми, а про літературу за фахом і чути не хочеш?
Це теж серйозний дзвіночок.
Якщо тобі не до душі власна професія, то й розвиватись у ній не бажатимеш.
Той, хто знайшов себе, постійно буде прагнути до самовдосконалення.
Не лише через бажання залишатись конкуренспроможним на ринку праці, а й через те, що для нього робота є улюбленим хобі.
Погіршився психічний та фізичний стан
Остання ознака того, що необхідно замислитися над зміною роботи, є очікуваним наслідком усіх попередніх.
Раптова паніка і тривожність, безсоння та перевтома, проблеми із шлунково-кишковим трактом і послаблення імунітету — так твій організм реагуватиме на “заняття не до душі”.
Чому? Пригадай рівень стресу, який ти щодня отримуєш на робочому місці або дорогою до нього і подумай ще раз, чи не час зважитися на зміни просто зараз…
Сміливі завжди мають щастя! — Іван Багряний.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як обрати ідеальне хобі.
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