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ICTV Ранок 22.03.2021 10:53
22.03.2021 10:53
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Ніколи не пізно. 5 причин змінити професію в дорослому віці


Як зрозуміти, що час змінити рід діяльності? 

Якщо ти клікнув(-ла) на статтю з подібним заголовком, то швидше за все тебе не до кінця влаштовує твоя робота.

Взагалі, це доволі поширена проблема.

Немало з нас колись обрали “не ту спеціальність” або навпаки — так і не спробували себе в ній реалізувати, знайшовши стабільність та непоганий дохід деінде.

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І тисячі людей продовжують жити зі страхом понеділка, ненавистю до будильника й образами на керівництво.

Якщо ж ти відносиш себе до сміливців, яким набридло терпіти, читай наш матеріал.

Ранок у Великому Місті підготував 5 тривожних дзвіночків, що час змінити професію.

ТОП-5 причин змінити професію

Ідеш на роботу через силу

Не будемо заперечувати, що відпочинок майже завжди приваблює більше, ніж робота.

Проте жити від п’ятниці до п’ятниці — жахлива ідея!

Боятися ранку, щосили намагатись підняти себе з ліжка, а потім дратуватись на усіх, хто трапляється на шляху…

Якщо хоч щось з переліченого тобі знайомо, варто замислитись про зміну професії вже сьогодні.

Час — надто цінний ресурс, аби витрачати його на таке…

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Час тягнеться дуже довго

До речі, про той швидкоплинний ресурс…

Чому за робочим місцем він так довго тягнеться?

Пояснення тому просте.

Багато з нас відкрили для себе його ще в школі, коли ненависна математика здавалась вічністю, а улюблене трудове пролітало, як 5 хвилин.

Для людей, які насолоджуюються своєю справою, робочий день злітає значно непомітніше.

Вони так кайфують від процесу, що й на годинник не встигають заглядати.

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Не бачиш перспектив розвитку

Ти вже не перший рік поспіль працюєш у компанії, твої щоденні обов’язки перетворились у виснажливу рутину і ніщо навколо навіть не натякає на кар’єрний ріст?

Тоді зрозуміло, чому тебе не влаштовує твоє робоче місце.

Завдяки еволюції, більшість із нас потребує постійного розвитку та прогресу.

Курси з підвищення кваліфікації, вивчення іноземних мов чи підняття по кар’єрній драбині — все навколо вщерть сповнене можливостей.

І, якщо твоє місце роботи або й професія цього не передбачає — то гайда шукати нову!

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Дратує все, що пов’язане з твоєю діяльністю

Тобі не подобається обговорювати свою роботу з домашніми, а про літературу за фахом і чути не хочеш?

Це теж серйозний дзвіночок.

Якщо тобі не до душі власна професія, то й розвиватись у ній не бажатимеш.

Той, хто знайшов себе, постійно буде прагнути до самовдосконалення.

Не лише через бажання залишатись конкуренспроможним на ринку праці, а й через те, що для нього робота є улюбленим хобі.

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Погіршився психічний та фізичний стан

Остання ознака того, що необхідно замислитися над зміною роботи, є очікуваним наслідком усіх попередніх.

Раптова паніка і тривожність, безсоння та перевтома, проблеми із шлунково-кишковим трактом і послаблення імунітету — так твій організм реагуватиме на “заняття не до душі”.

Чому? Пригадай рівень стресу, який ти щодня отримуєш на робочому місці або дорогою до нього і подумай ще раз, чи не час зважитися на зміни просто зараз…

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Сміливі завжди мають щастя! — Іван Багряний.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як обрати ідеальне хобі.

Фото: Pexels

Софія Сукач

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Теги: пошук роботи, професії, робота
22.03.2021 10:53



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