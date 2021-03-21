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ICTV Ранок 21.03.2021 20:50
21.03.2021 20:50
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Пиво для жінок і чоловіків: користь та шкода хмільного напою


Користь та шкода пива.

Пиво, безумовно, є одним із найпопулярніших напоїв у світі.

За переглядом футбольного матчу чи під час посиденьок із подругами, як спосіб розслабитися після робочого дня або відпочити з компанією на вихідних — келих пінного може бути доречним у багатьох ситуаціях.

Проте, коли напій приносить користь, а коли шкодить?

Ранок у Великому Місті зараз розповість.

Корисні властивості пива

Позитивно впливає на серцево-судинну систему

Вміст фенольних сполук — одна з найбільших переваг пінного.

Ці цінні компоненти перешкоджають тромбозу судин, тобто захищають від інфаркту.

А ще пиво в помірних і розумних кількостях допомагає здійснювати контроль над артеріальним тиском.

дівчата п'ють пиво

Фото: Pexels

Поліпшує шкіру та волосся

Вітамінні комплекси, що містяться у пиві, здатні не лише поліпшити стан шкіри.

Вони ще й піклуються про здоров’я нашого волосся.

Деякі красуні практикують полоскання пивом, бо переконані — воно надає волоссю силу та природній блиск.

Допомагає боротись із застудою?

Міф про те, що тепле пиво зміцнює імунітет і лікує своєю зігрівальною дією, вже розвінчали.

Проте напій має заспокійливі властивості.

А в теплому вигляді — ще й снодійний ефект.

Враховуючи користь відпочинку при застудах, останнє можна вважати цілющою властивістю.

пиво фото

Фото: Pixabay

Знижує ймовірність деяких хвороб

Вчені говорять, що серед любителів пива значно менше тих, хто страждає цукровим діабетом і хворобою Альцгеймера.

І на цілих 40% знижується ймовірність захворіти сечокам’яною хворобою у тих, хто регулярно споживає пиво в помірній кількості.

Втамовує спрагу і стимулює апетит

Відомо, що пиво здатне впоратись зі спрагою ефективніше, ніж вода.

Саме тому воно виглядає особливо звабливо у літню спеку.

А ще варто згадати про те, що пиво є відмінним стимулянтом апетиту.

Проте цю ознаку краще розглядати, як підводний камінь — вона може спричинити переїдання.

пиво та їжа фото

Фото: Pixabay

Яким би корисним не здавалося нам пиво, слід розуміти, що у великій кількості будь-який алкоголь перетворюється на отруту.

Шкода пива

Ризик розвитку пивного алкоголізму

Ті, хто переконані, що пиво не викликає залежності, займаються самообманом.

І ось ще один цікавий факт, який точне змінить твоє ставлення до хмільного:

Пивний алкоголізм розвивається втричі швидше, ніж, наприклад, горілчаний.

пиво фото

Фото: Unsplash

Збільшує ймовірність деяких хвороб

Усім відомо, що чи не найбільше від алкогольних напоїв дістаєтсья печінці.

Зловживання пивом протягом тривалого часу має великий ризик розвитку захворювань печінки, таких як жирова дистрофія, алкогольний гепатит і, врешті-решт, цироз.

Зміщення гормональної рівноваги

Тривале споживання пива призводить до зміщення гормональної рівноваги.

Виною — дія фітоестрогенів у бік збільшення жіночих гормонів.

На чоловічому організмі це позначається у вигляді фемінізації: зміни в бік жіночого типу фігури, молочних залоз, характеру.

Зниження статевої функції у чоловіків

Ще один не надто привабливий факт про пиво.

У чоловіків не лише знижується статева функція, а й здатність до зачаття.

пиво фото

Фото: Unsplash

Зниження здатності для зачаття у жінок

У жінок навпаки ж — статевий потяг лише зростатиме.

Проте не варто ним зловживати.

Оскільки, тоді здатність до зачаття і нормального виношування плода знижується.

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Насолоджуйся стародавнім напоєм і пам’ятай про почуття міри — вона важлива завжди!

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості та шкоду свинини.

Головне фото: Unsplash

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Теги: корисні властивості, пиво, шкода
21.03.2021 20:50



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