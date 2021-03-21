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ICTV Ранок 21.03.2021 07:40
21.03.2021 07:40
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Теплі привітання з Днем Народження для сестрички


Привітання сестрі з Днем народження українською мовою у прозі віршах, картинках та СМС.

Сестри завжди підтримають, щиро порадіють і поведуться на веселі авантюри.

Тому їх потрібно цінувати, любити і гарно вітати з Днем Народження!

Ранок у Великому Місті зібрав найкращі привітання, які їй буде дуже приємно від тебе почути.

Привітання  для сестри з Днем Народження

Привітання сестрі з Днем Народження у прозі

Сестра, з днем народження! Впевнено крокуй по землі, відчувай свою унікальність, відкривай вітру простір душі, дозволяй світу надихати тебе, літай разом з метеликами влітку, прокидайся разом з вранішнім сонцем і відчувай насиченість життєвих сил. Люблю, ціную, пишаюся! Будь щаслива!

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Люба моя сестро, сьогодні твій День Народження, вітаю тебе із радістю у серці! Ти — найкраща сестричка у світі, моя вірна подруга, і я не можу передати свого щастя від того, що ти в мене є. Бажаю тобі бути здоровою, розквітати з кожним роком і молодіти душею, бути завжди в центрі прекрасних подій, друзів та кохання, бути просто щасливою прекрасною жінкою, в якої завжди збуваються мрії. З днем народження!

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У моєї сестрички сьогодні дуже знаменна подія – День Народження. Я від усього серця вітаю тебе, моя хороша, і бажаю міцного здоров’я, радості, успіхів і гарного настрою. Нехай на роботі у тебе все гаразд. Нехай в родині панує мир і спокій. Нехай удача ніколи тебе не минає. Нехай у твоїй душі довго квітне весна. Всіх благ тобі, достатку і благополуччя.

***

Дорога моя сестричко — така гарна, розумна і дуже добра людина! Сердечно вітаю тебе з Днем Народження! Бажаю, щоб твоє життя нагадувало пшеничне поле: багате, красиве і вільне! Кохай і будь ніжно коханою, працюй і отримуй за свою працю гідну винагороду, щоб тебе високо цінували і глибоко поважали! Хай стрімко росте твоя кар’єра, натхнення не покидає тебе, а дає сили і наснагу! Будь завжди такою красивою, здоровою і щасливою!

святковий торт фото

***

Сестричка, ти найближча, найрідніша людина. Прийми мої вітання з Днем Народження! Я бажаю тобі чудового здоров’я, величезного щастя, взаєморозуміння та любові. Нехай твоє життя буде яскравим і цікавим, все задумане виходить, а бажане здійснюється. Так хочеться завжди бачити тебе щасливою і радісною, успішної і благополучною. З днем народження, люба моя!

Привітання сестрі з Днем Народження у віршах

З днем народження, сестричко!
Хай красивим буде личко,
Очі сяють, як зірки,
Прикрашають хай роки!

Будь здорова і кохана,
Мила, стильна, незрівнянна,
Наче квітка, розквітай,
Мрій високих досягай!

***

Сестричко, сонце променисте!
Життя твоє хай буде чисте,
Вквітчане щастям і добром,
Любов’ю, ніжністю, теплом,
А доля радість лиш дарує,
В багатстві й розкошах вирує,
Здійсняться хай твої бажання.
Із днем народження вітання!

***

подарунок фото

Сестричку з днем народження вітаю,
Найкращого у світі побажаю:
Щоб ти була красива і кохана,
Струнка і дуже вишукано вбрана!

Завжди усміхнена, весела і завзята,
Грошима і духовно щоб багата.
Кар`єра хай складається прекрасно,
Барометр твій показує на «ясно»!

Веселих свят і дуже добрих буднів,
Щоб цінували і любили люди,
Кохання вірного, щасливого довіку
І днів прекрасних, добрих щоб без ліку!

Короткі СМС-привітання для сестри

Бажаю щастя, краси, добродушності, любові, мудрості, утіхи, радості і більше сміху. Без тебе на світі нудьга, з днем народження, сестра!

***

Сестричко, хай день народження подарує тобі вир неймовірних емоцій! Хай тобі все вдається, хай все погане минеться, хай чекає попереду велике щастя та взаємна любов!

***

Сестричка, завжди будь кохана і щаслива! Нехай тебе частіше балують доля і удача! Привабливість і чарівність притягують погляди, а посмішка зачаровує!

Картинки і листівки з Днем народження для сестри

вітальна листівка для сестри

вітальна листівка для сестри

вітальна листівка для сестри

Нагадаємо, раніше ми публікували гарні слова про сестру.

Фото: Pexels

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Теги: привітання
21.03.2021 07:40



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