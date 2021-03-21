Must-have на весну: модні джинсові куртки 2021

Модні джинсові куртки – це must have для модниць, які цінують стиль, комфорт та практичність.
Джинсова куртка – один із найуніверсальніших предметів гардеробу сучасної жінки.
Вона стане у нагоді і на прогулянці, і в офісі, і на романтичному побаченні. А головне – надійно врятує від холоду прохолодним весняним вечором.
Але які саме джинсовки у тренді в 2021 році? Ранок у Великому Місті зібрав найактуальніші моделі в одному матеріалі.
Модні джинсові куртки 2021
Джинсова куртка oversize
Вільна джинсовка-оверсайз зі спущеною лінією плеча, мабуть, найпопулярніша модель 2021 року. З її допомогою можна створити безліч стильних аутфітів.Також по темі: М'ятий метал і гігантоманія: модні аксесуари на весну 2021 Модні сумки на весну 2021: моделі, в які ти закохаєшся Ажур, шкіра і корсети. Модні сукні на весну 2021
Поєднуй таку курточку з ніжними сукнями, щоб підкреслити свою тендітність. Або вдягай із джинсами в тон, щоб створити невимушений total-look із деніму.
Довгі рукава можна підвернути або носити просто так, ховаючи в них руки.
Укорочена джинсовка
Укорочена джинсова курточка виглядає витончено й романтично. Вона ідеально доповнять твій романтичний весняний образ.
Поєднуй таку модель зі спідницями-плісе та заквітчаними сукнями – це виглядатиме чарівно!
А ще – вона вміститься у твій наплічник, якщо раптом стане спекотно.
Подовжена джинсова куртка
Така курточка легко замінить тобі тренч.
Існують демісезонні моделі з щільного доніму – вони підійдуть на квітень і початок травня. А є зовсім легенькі – на кінець весни і літо.
Вибирай, що потрібно саме тобі.
Кольорова джинсова куртка
Ну хто сказав, що джинсова куртка має бути лише синьою? Не відмовляй собі в задоволенні носити яскравий одяг!
Розбав свій монохромний лук кольровою джинсовкою – і настрій одразу стане весняним і сонячним.
Або проекспериментуй із класичними чорним та білим – з ними точно не прогадаєш.
Джинсова куртка з бахромою
Куртки з великою кількістю декору сьогодні не в моді: прикраси мають бути елегантними та лаконічними.
Ідеальним способом урізноманітнити джинсовку в 2021 році стала бахрома.
Вона виглядає стильно та грайливо, і при цьому не перевантажує образ зайвими деталями.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні джинси на весну 2021.
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