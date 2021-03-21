Чудодійні паростки: чим корисна мікрозелень та як її вирощувати

Мікрогрін чи мікрозелень – це паростки овочевих рослин і трав, які вирощуються у спеціальних умовах.
По максимуму використовуючи запас поживних речовин насіння, вони вбирають вітаміни, мінерали та амінокислоти.
Цей екологічно чистий та органічний продукт ладен сповнити тебе енергією та очистити організм. А головне — його можна вирощувати просто на підвіконні!
Ранок у Великому Місті зараз усе розповість.
Види мікрозелені та їх корисні властивості
Різновидів мікрозелені величезна кількість.
Таким чином можна вирощувати практично будь-які овочі, салати, трави, злакові та бобові культури.
Але ми розповімо про корисні властивості найбільш популярних з них.
Буряк
Паростки буряка чудово поєднуються із салатами та закусками.
Вони містять багато вітамінів, мікроелементів, мають тонізувальну дію.
Позитивно впливають на травлення та зміцнюють імунітет.
Рукола
Гіркуватий смак цієї рослини — зовсім не перешкода.
Вона відмінно ховається у м’ясних та рибних стравах.
Мікрозелень руколи відрізняється великим вмістом аскорбінової кислоти, флавоноїдів, зміцнює імунітет.
Редис
Мікрозелень редису має багато мінералів, вітамінів і мікроелементів.
А, отже, це чудодійно впливатиме на зміцнення твого волосся та нігтів.
Кінза
Ще її називають коріандром, і славиться вона своїм пікантним та яскраво вираженим смаком.
Проте це далеко не все, що потрібно знати про цю рослину.
Кінза корисна для серцево-судинної системи.
У її складі багато вітамінів, а також мікроелементи Р, К тощо.Також по темі: Краще за будь-які вітаміни! Корисні властивості петрушки Не тільки горіхи? Продукти для покращення пам’яті Коренеплід, що дарує здоров’я: корисні властивості моркви
Горох
Хрусткий і солоденький горошок — взагалі неабияке джерело користі.
Його мікрогрін багатий протеїном, вітамінами А, В, С, Е, фосфором, клітковиною.
Соняшник
Мікрозелень соняшника має просто чудодійний ефект!
Стабілізує кислотно-лужний баланс, зміцнює нервову систему, уповільнює процеси старіння.
Все завдяки високоякісним білкам, жирам, лецитину та вітаміну А.
Як виростити мікрозелень?
Вирощування мікрозелені в контейнері з ґрунтом
- Підготовка насіння. Якщо насіння великі (соняшник, буряк, редис), їх необхідно попередньо замочити в теплій воді на кілька годин. З дрібним насінням цього робити не потрібно.
- Підготовка контейнера. Якщо лоток має отвори, то дно його необхідно покрити паперовим рушником або тонкою бавовняною тканиною. Потім він заповнюється ґрунтом, не доходячи до верху 2-3 см. Ґрунт зволожується, поверхня його розрівнюється.
- Посів. Насіння висівають щільно, по всій площі лотка. Їх необхідно злегка придавити долонею і присипати тонким шаром ґрунту. Після цього все акуратно збризкують водою з пульверизатора. Лоток встановлюється на піддон і відправляється в тепле, освітлене місце. Поливати мікрозелень необхідно в міру потреби, при підсиханні ґрунту. Якщо в кімнаті прохолодно, то організують тепличку, покриваючи лоток поліетиленом, забезпечивши доступ повітря.
Через 1-3 тижні, залежно від обраного виду рослин, мікрозелень буде готова до збирання. Паростки висотою 3-10 см зрізаються гострими ножицями безпосередньо над рівнем ґрунту.
Вирощування мікрозелень без ґрунту
Знадобиться: лоток, марля або тонка бавовняна тканина, насіння, пульверизатор.
- Підготовка лотка. Марля або тонка тканина складається в 7 шарів і укладається на дно лотка. Кожен шар рівномірно зволожується з пульверизатора.
- Посів. Насіння густо посипаються по верхньому шару зволоженої марлі. Також злегка збризкують водою. Зверху лоток покривається поліетиленовою плівкою для збереження вологості. Контейнер поміщається в тепле темне місце до проростання насіння.
- Догляд. У міру підсихання марлі її необхідно збризкувати водою з пульверизатора. Коли почнуть з’являтися паростки, лоток поміщається на максимально освітлене підвіконня.
Як і в попередньому випадку, через 1-3 тижні мікрозелень буде готова до зрізки.
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