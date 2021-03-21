Чудодійні паростки: чим корисна мікрозелень та як її вирощувати

Мікрогрін чи мікрозелень – це паростки овочевих рослин і трав, які вирощуються у спеціальних умовах.

По максимуму використовуючи запас поживних речовин насіння, вони вбирають вітаміни, мінерали та амінокислоти.

Цей екологічно чистий та органічний продукт ладен сповнити тебе енергією та очистити організм. А головне — його можна вирощувати просто на підвіконні!

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Види мікрозелені та їх корисні властивості

Різновидів мікрозелені величезна кількість.

Таким чином можна вирощувати практично будь-які овочі, салати, трави, злакові та бобові культури.

Але ми розповімо про корисні властивості найбільш популярних з них.

Буряк

Паростки буряка чудово поєднуються із салатами та закусками.

Вони містять багато вітамінів, мікроелементів, мають тонізувальну дію.

Позитивно впливають на травлення та зміцнюють імунітет.

Рукола

Гіркуватий смак цієї рослини — зовсім не перешкода.

Вона відмінно ховається у м’ясних та рибних стравах.

Мікрозелень руколи відрізняється великим вмістом аскорбінової кислоти, флавоноїдів, зміцнює імунітет.

Редис

Мікрозелень редису має багато мінералів, вітамінів і мікроелементів.

А, отже, це чудодійно впливатиме на зміцнення твого волосся та нігтів.

Кінза

Ще її називають коріандром, і славиться вона своїм пікантним та яскраво вираженим смаком.

Проте це далеко не все, що потрібно знати про цю рослину.

Кінза корисна для серцево-судинної системи.

У її складі багато вітамінів, а також мікроелементи Р, К тощо.

Горох

Хрусткий і солоденький горошок — взагалі неабияке джерело користі.

Його мікрогрін багатий протеїном, вітамінами А, В, С, Е, фосфором, клітковиною.

Соняшник

Мікрозелень соняшника має просто чудодійний ефект!

Стабілізує кислотно-лужний баланс, зміцнює нервову систему, уповільнює процеси старіння.

Все завдяки високоякісним білкам, жирам, лецитину та вітаміну А.

Як виростити мікрозелень?

Вирощування мікрозелені в контейнері з ґрунтом

Підготовка насіння. Якщо насіння великі (соняшник, буряк, редис), їх необхідно попередньо замочити в теплій воді на кілька годин. З дрібним насінням цього робити не потрібно. Підготовка контейнера. Якщо лоток має отвори, то дно його необхідно покрити паперовим рушником або тонкою бавовняною тканиною. Потім він заповнюється ґрунтом, не доходячи до верху 2-3 см. Ґрунт зволожується, поверхня його розрівнюється. Посів. Насіння висівають щільно, по всій площі лотка. Їх необхідно злегка придавити долонею і присипати тонким шаром ґрунту. Після цього все акуратно збризкують водою з пульверизатора. Лоток встановлюється на піддон і відправляється в тепле, освітлене місце. Поливати мікрозелень необхідно в міру потреби, при підсиханні ґрунту. Якщо в кімнаті прохолодно, то організують тепличку, покриваючи лоток поліетиленом, забезпечивши доступ повітря.

Через 1-3 тижні, залежно від обраного виду рослин, мікрозелень буде готова до збирання. Паростки висотою 3-10 см зрізаються гострими ножицями безпосередньо над рівнем ґрунту.

Вирощування мікрозелень без ґрунту

Знадобиться: лоток, марля або тонка бавовняна тканина, насіння, пульверизатор.

Підготовка лотка. Марля або тонка тканина складається в 7 шарів і укладається на дно лотка. Кожен шар рівномірно зволожується з пульверизатора. Посів. Насіння густо посипаються по верхньому шару зволоженої марлі. Також злегка збризкують водою. Зверху лоток покривається поліетиленовою плівкою для збереження вологості. Контейнер поміщається в тепле темне місце до проростання насіння. Догляд. У міру підсихання марлі її необхідно збризкувати водою з пульверизатора. Коли почнуть з’являтися паростки, лоток поміщається на максимально освітлене підвіконня.

Як і в попередньому випадку, через 1-3 тижні мікрозелень буде готова до зрізки.

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