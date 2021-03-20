Жіночні та епатажні. Трендові спідниці на весну 2021

Модні спідниці на весну 2021 – головні тенденції та фото.

Спідниці – один із головних предметів базового весняного гардеробу 2021. І це не дивно. Адже з ними можна створити безліч ефектних образів – як повсякденних, так і вечірніх.

Тим більше, що поєднувати їх сьогодні можна не лише з блузами, але й із светрами, худі та футболками.

Правильно підібраний фасон допоможе підкреслити всі переваги фігури – та виглядати неперевершено.

Але яку спідницю краще обрати навесні 2021? Ранок у Великому Місті пропонує тобі гід по наймодніших фасонах.

Модні спідниці на весну 2021

Романтичні спідниці

Багатошарові спідниці з воланами та каскадами – те що треба, якщо хочеш створити ніжний «зефірний» образ.

Вони ідеально підійдуть для романтичного побачення або для вечірньої прогулянки по набережній теплим травневим вечором.

У такій спідниці ти виглядатимеш легкою, жіночною та грайливою.

Хочеш такою бути? Тоді ця модель для тебе.

Якщо ж ні – зверни увагу на трендові шкіряні спідниці.

Шкіряні спідниці

Шкіряні спідниці не лише стильні, але й універсальні. Вони підійдуть і для офісу, і для модної вечірки.

У такій спідниці ти не змерзнеш, навіть якщо на вулиці сильний вітер, адже вона надійно заховає тебе від його поривів.

Її можна комбінувати майже з будь-яким верхом, окрім шкіряних курток.

А от тканинні або замшеві підійдуть чудово.

Твідові спідниці

Рертоспідниці з твіду в тренді уже кілька сезонів. Виглядають вони благородно і стильно.

А ще тепленькі, тож добре підійдуть на березень і квітень, поки літо ще не вступило у свої права.

Вибирай моделі легких пастельних кольорів, якщо хочеш створити безтурботний образ.

Або класичні сірі та коричневі, якщо плануєш носити їх на роботу.

Асиметричні спідниці

Якщо стандартні фасони це занадто нудно для тебе – вибирай епатажні асиметричні спідниці.

Тут усе обмежується лише фантазією дизайнера і твоєю сміливістю.

Хвилястий ніжній зріз, оригінальні розрізи, більша довжина з одного боку, поєднання кольорів і текстур – недостатньо оригінальною тебе вже точно ніхто не назве.

Спідниця-пліссе

Без сумніву, пліссе – одні з наймодніших спідниць навесні 2021.

Вони так чарівно майорять на вітру, що неможливо відвести погляд!

Ось кілька головних трендів плісованих спідниць:

Тканина може будь-якою, але особливо стильно виглядає тонкий оксамит.

Ніжні кольори – беж, пудра, золото.

Модні принти – полоска, клітка, горох.

Ти можеш вибрати один із цих трендів або поєднати всі одразу.

Спідниця-олівець

Класична спідниця-олівець настільки універсальна, що, здається, ніколи не вийде з моди.

Тож придбавши її, ти зробиш хорошу інвестицію у свій базовий гардероб.

Вона зручна, підкреслює усі переваги жіночої фігури та доречно виглядає в будь-якій ситуації.

У такій спідниці можна і в офіс, і в театр, і на святкову вечірку.

Спідниця з розрізами

Ефектний розріз від стегна чи лаконічний від коліна – весною 2021 року в моді обидва варіанти.

Усе залежить від того, куди ти плануєш носити цю спідницю.

Якщо шукаєш ефектне вбрання на вечір – однозначно цей двобій виграє епатажна спідниця з високим розрізом.

А от якщо тобі потрібна базова модель для створення кежуал-луків – сміливо обирай розріз від коліна.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні аксесуари на весну 2021.

Фото: Unsplash

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