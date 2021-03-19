Руками чи виделкою? Як правильно їсти хінкалі

Хінкалі – одна з головних кулінарних візитівок Грузії. Без них неможливо уявити кухню цієї країни. Звісно ж, є вони і в меню кожного грузинсього ресторана. Втім, як правильно їсти цю страву – знають не всі.
Ранок у Великому Місті зібрав головні поради у цьому матеріалі. Читай і запам’ятовуй.
Як правильно їсти хінкалі?
Ключове правило – хінкалі їдять виключно руками, тримаючи за хвостик.
Не варто проколювати хінкалі виделкою, інакше ароматний бульйон витече і страва втратить свій смак.
Алгоритм дій такий:
- Береш хінкалі за хвостик
- Надкушуєш і випиваєш бульйон
- Доїдаєш весь хінкалі.
До речі, цю страву варто їсти дуже теплою (але не гарячою, щоб не отримати опік). Коли охолоне – смак буде вже не той.
Але якщо таке сталося – знавці рекомендують не розігрівати хінкалі в мікрохвильовці, а підсмажити їх на сковорідці.
Чи можна їсти хвостики від хінкалі?
Хвостики не їдять, вони призначені виключно для того, щоб тримати за них хінкалі.
Річ у тім, що вони складаються з щільного, погано провареного тіста, тож усередині залишаються майже сирими.
Це може нашкодити шлунку, тож краще просто залишити їх на тарілціТакож по темі: З кісточками чи без? Як правильно їсти гранат Як обрати та почистити авокадо? | Корисні властивості фрукта Як обрати стигле манго? Прості поради
Що не варто робити при поїданні хінкалі
Отже, підсумуємо. Коли їси хінкалі, не варто:
- Різати їх ножем і виделкою
- Виливати бульйон на тарілку
- З’їдати хвостики
- Їсти хінкалі з хлібом – адже це самостійна страва.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як правильно тримати келих із вином.
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