Пора пробудження та моди: стильні зачіски на весну 2021

Головні тренди на зачіски цієї весни.

Весна вже зовсім близько, а, отже, невдовзі усі ми заховаємо у далекий шкафчик шапки, куртки та всі інші елементи одягу, від яких так втомилися.

А з теплом у кожній дівчині прокинеться внутрішня модниця, якій кортітиме вразити усіх своїм відмінним стилем.

Для цього слід не лише переглянути головні тренди в одязі та взутті, а й у зачісках.

Адже вони здатні влучно підкреслити або й зовсім зіпсувати твій фешн-лук.

Ранок у Великому Місті залюбки тобі допоможе обрати модну зачіску на цю весну.

Модні зачіски на весну 2021

Проділ посередині

Не важливо, на короткому чи на довгому волоссі, проділи завжди виглядають доречно.

Цієї весни найбільш акутальним вважається проділ посередині.

Але хай від математичної точності не страждає природність.

Небайливі бокові пасма стануть чудовим доповненням такої зачіски.

Ефект вологого волосся

Ой, ну це вже суцільний фешн!

Тепер із такою зачіскою не лише на подіум чи на обкладинку глянцу, а й на роботу можна.

До речі, дуже зручно — тепер не обов’язково сушити волосся, коли запізнюєшся.

Ефект “щойно вийшли з душу” буде дуже стильним навесні та вілтку 2021.

Але краще таки дочекатися потепління, а тоді вже вибігати на вулицю з вологим волоссям і підкорювати цей світ своїм відмінним стилем.

Низький хвіст

Ця зачіска не новинка.

Вона ніколи не втрачає актуальності, проте у 2021 році, здється, досягла піку своєї популярності.

Ця проста й невибаглива зачіска підійде і для робочих буднів, і для розкішних вечірніх образів.

Неважливо, збереш ти волосся у хвіст максимально акуратно чи зовсім недбало, — це все одно виглядатиме стильно!

Пучки та вузли

Просто, ніжно та дуже жіночно.

Так можна охарактеризувати ці дві зачіски, що дуже граційно увійшли в тренди цієї весни.

Вони, злегка розтріпані та дуже невибагливі, стануть ідеальним вибором для побачення у ресторані чи прогулянки в парку.

Гладенькі укладки

Якщо колись дами прагнули похвалитися своїм розкішним об’ємом або віддали всю зарплатню на спеціальні засоби чи процедури, то сьогодні все зовсім по-іншому.

Дизайнери стверджують, що мінімалізм цього року популярний у всьому, навіть у об’ємі!

Тож без роздумів пригладжують волосся всілякими гелями та іншими засобами для стайлінгу, щоб забезпечити ідеально гладку укладку.

Нагадаємо, раніше ми публікували головні тренди на зачіски цього року.

Фото: Unsplash

Софія Сукач

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