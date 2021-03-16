Градієнт і східні мотиви: модні шарфи на весну 2021

Шарфи, які стануть ідеальним доповненням модного луку навесні 2021 року.
Правильно підібраний шарф не лише дає тепло, але й виконує естетичну роль.
Він робить образ завершеним і може стати ключовим акцентом твого луку.
Модні шарфи на весну 2021
Шарф із косами
У березні, поки погода ще рідко балує нас теплом, радимо звернути увагу на трендові шарфи з косами. Вони стануть відмінним вибором для початку весни.
Найбільш органічно такий шарф впишеться до образів у стилі кежуал.
Вдягай його з базовими речами простого крою, щоб створити ефектний, але не перевантажений деталями лук.
Шарф-косинка
Легка шовкова косинка – аксесуар, якому по силах зробити твій весняний образ дійсно трендовим.
Причому, в наступному сезоні такий шарфик можна носити не лише на шиї. Дуже стильно вийде, якщо обернути його навколо голови або пов’язати на сумку.Також по темі: Модні тренди весни 2021: гід по головних кольорах і фасонах Комфорт і сяйво. Модне взуття на весну 2021 Модні жіночі стрижки 2021: яку зачіску обрати цього року
Але справжнє модне відкриття цієї весни – це тонкий шовковий шарф на зап’ясті замість браслета. Це виглядає ну дуже ніжно та вишукано!
Арафат
Арабська хустина арафатка стане одним із модних хітів весни 2021. Східні мотиви додадуть романтичності й оригінальності твоєму вбранню.
Арафат однаково пасуватиме як жінкам, так і чоловікам.
І зовсім не обов’язково закручувати його на голову – ти можеш сміливо обернути навколо шиї та носити як шарф. У нашій культурі так буде навіть органічніше.
Шарф-градієнт
Оригінальне градієнтне забарвлення (це коли один колір плавно переходить в інший) підійде для жінок, які втомились від стандартних принтів.
Головне, щоб кольори гармоніювали з кольором твого основного вбрання.
Шарф у клітинку
Шарф у клітинку – безпрограшний варіант, якщо купуєш річ не на один сезон.
Цей принт настільки універсальний, що буде в моді ще багато років.
Картатий шарфик однаково доречно виглядатиме і навесні, і восени, і взимку.
Навесні 2021 року спробуй трішки пограти з колірною гамою та вибрати клітинку в яскравих або пастельних тонах.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні сумки на весну.
Фото: Pixabay