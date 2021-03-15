Гарні слова коханій дівчині: компліменти, які розтоплять її серце

Усі дівчата люблять гарні слова і компліменти. Та що там казати, усі люди їх люблять.
Тож якщо хочеш потішити кохану, частіше кажи їй теплі, ніжні та романтичні слова. Про те, як вона для тебе важлива і як сильно ти її кохаєш.
Але що саме сказати? Ранок у Великому Місті зібрав гарні слова для дівчини українською мовою у віршах, прозі та своїми словами.
Гарні слова для дівчини
Базові приємні слова дівчині
У розмові з нею частіше підкреслюй, яка вона прекрасна і приваблива.
- ідеальна;
- Чарівна;
- неповторна;
- зваблива;
- досконала;
- бездоганна;
- сексуальна;
- неймовірна;
- найкраща;
- кохана;
- ніжна
- чуйна
- жіночна;
- дивовижна.
- фантастична
Говори компліменти і красиві слова про кохання, тільки якщо справді так відчуваєш. Лестощі й нещирість дуже легко відчути.
Гарні слова дівчині своїми словами
В світі мільярди дівчат, але ти особлива!
***
Можливо, я не надто красномовний, але скажу одне і найголовніше — ти прекрасна!
***
Та найкраще, що у мене є, ти найкрасивіша з усіх дівчат, я кохаю тебе!
***
Ця сукня так чудово підкреслює твою фігуру!
***
Ти — моя друга половинка, без якої я не уявляю свого життя.
***
Досі не віриться, що я зустрів таку чудову дівчину!
***
Поруч з тобою я завжди відчуваю себе справжнім чоловіком!
***
Ти потрібна мені як повітря. Без тебе я не можу прожити жодного дня.
***
Ти дуже розумна і красива. Ці дві якості рідко поєднуються, але ти саме такаТакож по темі: СМС привітання для коханої дівчини з Днем святого Валентина ТОП-5 подарунків на День святого Валентина Що подарувати жінці на день народження: найкращі ідеї
Романтичні слова коханій дівчині в прозі
Твоя чарівна усмішка твоя краса просто чарує мене. Ти найкрасивіша дівчина на світі. Мені так з тобою добре, затишно і спокійно. Кожен день я чекаю з тобою зустрічі знову і знову…
***
От дивлюся на тебе сьогодні і помічаю, що ти приємно змінилася. Красиву сукню, нова зачіска, приємна посмішка. Ти просто сяєш вся від щастя. Що сказати, ти й раніше була такою, але сьогодні особливо. Сподіваюся, що твоє життєрадісний настрій буде весь час з тобою.
***
В житті завжди повинне бути натхнення, і раніше у мене його не було. Як добре, що я зустрів тебе, чарівна муза!
***
Тепер я розумію, чому жінок вважають небезпечними істотами. Я готовий за один твій погляд стрибнути з найвищої гори, не кажучи вже про те, щоб спробувати звичайне яблуко або розв’язати війну з суперником.
***
Сказати в компліменті, що ти незрівнянно красива, це все одно, що нічого не сказати. Тому що твоя краса не просто незрівнянна і не просто засліплює, вона просто зводить мене з розуму!
Гарні вірші для дівчини
Ми зустрілися одного разу вдень,
І час раптом зупинився,
Мріяв тоді я про одне:
Щоб же ти в мене закохалася.
Ти так прекрасна, як зоря,
І ніжніш, ніж квіти,
Хотів би я хоч іноді,
Бути лицарем, як хочеш ти.
Бажаю ніжності тобі,
Поспішаю тобі її дарувати,
Адже це щастя на землі –
Таку дівчину любити!
***
Ти увійшла в мої сни,
В мої думки і плани.
Як і всі чудеса
Ти з’явилася неждано.
Твої губи, очі,
Помах вій і зап’ястя.
Лише можливість побачити
Тебе — це щастя.
Я себе без залишку
Тобі подарую.
Скільки разів повторити,
Що я тебе люблю?
***
Прекрасна, мов літній вечір,
Чиста, як восени роса.
Люблю тебе, при кожній зустрічі
Тону, дивлячись в твої очі.
Ти в житті — як шматочок раю,
Все що можу тобі сказати.
Люблю тебе, моя рідна,
І не втомлюся повторювати.
Чудово, що я тебе зустрів,
Адже раніше так був самотній.
На нашій маленькій планеті
Ти ніжний, радісний квітка.
***
Долі я не втомлюся дякувати
За те щастя, що з тобою до мене прийшло.
За тебе завжди горою я встану,
Якщо щось раптом з тобою сталося.
За вогник в очах твоїх прекрасних
Покладу весь світ до твоїх ніг,
Буду кожен день твій робити ясним
І нікому тебе, рідна, не віддам.
Нагадаємо, раніше ми публікували привітання з Днем народження для коханої.
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