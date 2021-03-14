Ні — порушеному кровообігу! ТОП продуктів, які допожуть із розрідженням крові

Натуральні продукти, які розріджують кров.

Швидше за все, ти вже неоднарозово чув(-ла) про “густу кров”.

Термін, хоч і не є науковим, проте приховує за собою реальну проблему.

Вона у свою чергу призводить до низки інших неприємностей.

Чим небезпечна густа кров та про які продукти здатні її розріджувати? Читай нижче.

Кому і навіщо потрібно розріджувати кров?

Рідка кров посилює кровообіг та забезпечує надходження корисних речовин до внутрішніх органів у повному обсязі.

Тож її розрідження – це ефективний метод попередження багатьох недуг.

У силу різних причин порушується склад і відбувається згущення крові.

Такий дисбаланс виникає переважно в осіб старших 40 років, або в людей із супутніми хворобами, наприклад – коронавірусом.

Підвищене згортання крові, при якому вона стає занадто густою, може спровокувати розвиток захворювань серцево-судинної системи.

Продукти для розрідження крові

Цибуля і часник

Ми усі наслухані про користь цієї цибулі і часника.

Проте мало хто знає, що вони є одними з найголовніших овочів для розрідження крові.

Цибуля багата вітамінами і антитромбовими компонентами, що сприятиме розсмоктуванню вже наявних згустків.

А часник прекрасно розріджує кров за рахунок наявності в його складі протизапальних і антиоксидантних компонентів.

Грейпфрут

Грейпфрут — справжній король серед фруктів.

Він не тільки допомагає скинути зайву вагу, але й зменшити в’язкість крові.

Все через те, що у ньому міститься невелика кількість аналога аспірину.

Ягоди, які містять саліцилати

Червона смородина і вишня, журавлина та всіма обожнювана полуниця.

Ці ягоди, як і цитрусові, багаті на силіциати, що позитивно впливають на кровообіг.

Також подібною силою наділені чорнослив і родзинки.

Вибір великий, вживай на здоров’я.

Капуста, буряк і редька



Такі універсальні овочі, як капуста, буряк та редька чудово пасують до кожної страви.

Окрім того, вони й ще є відмінними антикоагулянти.

Тому їх рекомендують вживати для покращення кровообігу.

Червоне сухе вино

Помірне споживання вина може запобігти згортанню крові.

Все завдяки фенолам, які великою мірою містяться у його складі.

А також чудово з розрідженням крові справляються:

кориця, кмин, кріп;

риб’ячий жир;

оливкова олія;

какао;

паприка;

звичайна вода.

Продукти, від яких слід відмовитись

Якщо мрієш про відмінний кровообіг, уникай продуктів, які сприяють згущенню крові. Це:

цукор і солодощі;

гречка;

банани;

картопля;

білий хліб;

жирна білкова їжа;

копченості і соління;

газовані напої;

чорноплідна горобина і волоські горіхи.

Нагадаємо, раніше ми публікували список продуктів, які викликають рак.

Головне фото: Pexels

Софія Сукач

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