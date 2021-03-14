Мова рухів: як “читати” людину по жестах

Про що говорять жести та рухи твого співрозмовника.
Вміння читати думки, безсумнівно, є однією з найбільш бажаних суперздібностей.
Погодься, кожен з нас хоч раз мріяв розкусити свого співрозмовника або ж просто збагнути, що він там собі мислить.
Та чи знав(-ла) ти, що це все не так неможливо, як здається на перший погляд?Також по темі: Як розпізнати токсичну людину? 10 ознак і як захиститись Чому люди зраджують та як до цього ставитись — коментар психолога 5 порад психолога, які допоможуть позбутися комплексів
Рухи та жести здатні зняти маску з кожної людини.
Тож, щоб бачити свого співрозмовника наскрізь достатньо уважності й елементарних азів невербальної поведінки.
Саме про останнє Ранок у Великому Місті зараз розповість.
Як “читати” людину по жестах?
Придивись до тулуба
- Нахил вперед означає симпатію до співрозмовника.
При цьому ноги можуть залишатися на місці. Тіло все одно інтуїтивно потягнеться вперед, якщо людина готова йти на контакт.
- Відкидання назад.
Можливо, спірозмовнику некомфортна твоя компанія або йому набридла тема розмови.
Часто така демонстративна поведінка служить виразом нешанобливості до авторитетів.
- Поправляння краватки або відтягування ворота сорочки.
Тут є кілька варіантів.
Якщо чоловік робить так у компанії симпатичної жінки, то, ймовірно, вона йому подобається.
Або ж він щойно збрехав чи хоче хутчіш покинути своїх співрозмовників.
- Дотик руки до надгрудної ямки або гра з шийними прикрасами.
Такі жести заспокоюють жінок, які відчувають небезпеку, емоційний дискомфорт, страх або занепокоєння.
Зверни увагу на ноги
- Розгойдування з носка на п’ятку.
Так, цей жест притаманний не лише дітям. Свдічить він про сильне хвилювання.
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Погладжування стегон — це негайна ракція на неприємну подію.
- Схрещені ноги свідчать про комфорт і довіру.
Якщо між особами добрі стосунки, то нога, яка розташовується зверху, вказує на співрозмовника.
Якщо ж людині не подобається тема розмови, то вона змінює положення ніг таким чином, щоб стегно стало бар’єром.
- Широко розставлені ноги говорять про негативні емоції.
Прийом може використовуватися як засіб підпорядкування, залякування або погрози.
Прослідкуй за руками
- Схрещені руки і сильно стиснуті долоні вказують на дискомфорт.
- Потирання долонь, як правило, виражає позитивні очікування людини, надію на те, що вона у чомусь досягне успіху.
- Пальці розведені в сторони на столі або з’єднані “у будиночок” руки виражають впевненість і владність.
- Якщо під час рукостискання співрозмовник обхоплює вашу кисть вільною рукою, то показує, що йому можна довіряти.
Не забудь про голову
- Дотик до щоки або лиця — це спосіб зменшити нервозність, роздратування або занепокоєння.
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Прикривання рота руками вказує на небажання щось розповідати.
- Потирання чола зазвичай свідчить про те, що людина з чимось бореться або відчуває дискомфорт.
- Покусування окулярів означає стурбованість.
- Нахил голови виразно повідомляє, що співбесідник налаштований дружньо та охочий до спілкування.
“Читати” людину можна не лише за рухами.
Чимало нам розповідає і міміка співрозмовника.
Але це вже зовсім інша історія.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як розпізнати брехню співрозмовника.
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