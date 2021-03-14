Мова рухів: як “читати” людину по жестах

Про що говорять жести та рухи твого співрозмовника.

Вміння читати думки, безсумнівно, є однією з найбільш бажаних суперздібностей.

Погодься, кожен з нас хоч раз мріяв розкусити свого співрозмовника або ж просто збагнути, що він там собі мислить.

Та чи знав(-ла) ти, що це все не так неможливо, як здається на перший погляд?

Рухи та жести здатні зняти маску з кожної людини.

Тож, щоб бачити свого співрозмовника наскрізь достатньо уважності й елементарних азів невербальної поведінки.

Саме про останнє Ранок у Великому Місті зараз розповість.

Як “читати” людину по жестах?

Придивись до тулуба

Нахил вперед означає симпатію до співрозмовника.

При цьому ноги можуть залишатися на місці. Тіло все одно інтуїтивно потягнеться вперед, якщо людина готова йти на контакт.

Відкидання назад.

Можливо, спірозмовнику некомфортна твоя компанія або йому набридла тема розмови.

Часто така демонстративна поведінка служить виразом нешанобливості до авторитетів.

Поправляння краватки або відтягування ворота сорочки.

Тут є кілька варіантів.

Якщо чоловік робить так у компанії симпатичної жінки, то, ймовірно, вона йому подобається.

Або ж він щойно збрехав чи хоче хутчіш покинути своїх співрозмовників.

Дотик руки до надгрудної ямки або гра з шийними прикрасами.

Такі жести заспокоюють жінок, які відчувають небезпеку, емоційний дискомфорт, страх або занепокоєння.

Зверни увагу на ноги

Розгойдування з носка на п’ятку.

Так, цей жест притаманний не лише дітям. Свдічить він про сильне хвилювання.

Погладжування стегон — це негайна ракція на неприємну подію.

Схрещені ноги свідчать про комфорт і довіру.

Якщо між особами добрі стосунки, то нога, яка розташовується зверху, вказує на співрозмовника.

Якщо ж людині не подобається тема розмови, то вона змінює положення ніг таким чином, щоб стегно стало бар’єром.

Широко розставлені ноги говорять про негативні емоції.

Прийом може використовуватися як засіб підпорядкування, залякування або погрози.

Прослідкуй за руками

Схрещені руки і сильно стиснуті долоні вказують на дискомфорт.

і сильно стиснуті долоні вказують на дискомфорт. Потирання долонь, як правило, виражає позитивні очікування людини, надію на те, що вона у чомусь досягне успіху.

Пальці розведені в сторони на столі або з’єднані “у будиночок” руки виражають впевненість і владність.

на столі або з’єднані “у будиночок” руки виражають впевненість і владність. Якщо під час рукостискання співрозмовник обхоплює вашу кисть вільною рукою, то показує, що йому можна довіряти.

Не забудь про голову

Дотик до щоки або лиця — це спосіб зменшити нервозність, роздратування або занепокоєння.

— це спосіб зменшити нервозність, роздратування або занепокоєння. Прикривання рота руками вказує на небажання щось розповідати.

Потирання чола зазвичай свідчить про те, що людина з чимось бореться або відчуває дискомфорт.

зазвичай свідчить про те, що людина з чимось бореться або відчуває дискомфорт. Покусування окулярів означає стурбованість.

означає стурбованість. Нахил голови виразно повідомляє, що співбесідник налаштований дружньо та охочий до спілкування.

“Читати” людину можна не лише за рухами.

Чимало нам розповідає і міміка співрозмовника.

Але це вже зовсім інша історія.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як розпізнати брехню співрозмовника.

Фото: Pexels

Софія Сукач

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