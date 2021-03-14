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ICTV Ранок 14.03.2021 15:10
14.03.2021 15:10
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Час для психології! Книги, які допоможуть розібратися в собі


Добірка книг із психології для кращого розуміння себе та світу навколо.

У кожного, напевно, бували моменти, коли все раптово втрачало сенс.

Тоді, як правило, людина зупиняється і починає тривалий та виснажливий процес самокопання.

Ці нелегкі часи не варто сприймати лише як випробування.

Вони можуть стати ще й початком відродження і пробудження твоєї особистості.

Ранок у Велиикому Місті підготував добірку книг, які допоможуть розібратися у собі.

ТОП-5 книг, які допоможуть зрозуміти себе

Ігри, в які грають люди. Психологія людської долі

Автор: Ерік Берн

Автор розповідає про маніпуляції людей, пояснює, чому вони чинять так чи інакше, допомагає зрозуміти інших.

У процесі пізнання свідомості інших, ти зануришся більше й у власний внутрішній світ.

Приготуйся до того, що книга доволі важка в прочитанні.

Вона потребує максимального зосередження або й кількаразового перечитування.

Проте результатати не змусять себе довго чекати.

Мистецтво жити

Автор: Андре Моруа

Насправді, це не книга з психології.

Але вона наповнена такою величезною кількістю базових знань із мистецтва життя, що ми не змогли її оминути.

Автор намагається налаштувати читачів на пошук цінності свого існування у світі.

Він зосереджується на етичних засадах життя і почуттях людини і поступово змінює світосприйняття кожного читача.

Дивовижно, як книга французькуого атвора 20 століття залишається актуальною і до сьогодні.

Вогонь горить завжди. Як віднайти жагу до життя

Автор: Сільвіо Каттаріна

Навіть у найбільш скрутних ситуаціях, коли все навколо кричить про безвихідь, а рідні не знають, як тобі допомогти, все ж можна виховати в собі інтерес до житя.

Психолог Сільвіо Каттаріна, який працює з людьми, що страждають депресією та різного роду залежностями, знає як це зробити.

Саме це і має на меті його книга — “запалити вогник” надії та заохотити провести дні яскраво і насичено.

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Нонсенс. Осягнути і перемогти

Автор: Джеймі Голмз

Ми живемо у світі, який постійно змінюється.

З’являються нові винаходи, нові правила та нові реалії. От, як наприклад, коронавірусні.

Те, що нас лякуає зазвичай і визначає наш успіх.

Дебютна книга Джеймі Голмза, яка прославила його на весь світ, допоможе зрозуміти себе й почати сприймати кожен нонсенс не як помилку, а як можливість.

Мистецтво любові

Автор: Еріх Фромм

У ній Фромм розмірковує про любов не тільки як про почуття між двома людьми, а і як про взаємодію зі світом загалом.

Психоаналітик переконаний, що любов – це не миттєвий імпульс, а усвідомлена воля, якій можна навчитися.

І тільки цілісна та самодостатня особистість знає, що таке справжня любов.

Як віднайти у собі себе? Читай у книзі.

Нагадаємо, раніше ми діились добіркою книг для цікавих вихідних.

Фото: Pexels

Софія Сукач

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Теги: книги, література, психологія
14.03.2021 15:10



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