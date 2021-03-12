Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV Ранок 12.03.2021 11:03
12.03.2021 11:03
Поділитися

Ідеальна фігура та шкіра: секрети краси Емілі Ратаковскі


Секрети краси Емілі Ратаковскі, які дозволяють зірці завжди ідеально виглядати. 

29-річна модель та акторка Емілі Ратаковскі днями народила первістка. Хлопчик, якого назвали Сильвестр Аполло Беар, з’явився на світ 8 березня.

Зірка має приголомшливу фігуру, тож не соромилася показувати її на численних оголених фото навіть під час вагітності.

Втім, такий результат не дістається просто так: зірка щодня старанно працює над своїм тілом і обличчям.

Ранок у Великому Місті розповів, як Емілі доглядає за собою.

Секрети краси Емілі Ратаковскі

Випічка лише на сніданок

Коли дивишся ідеальний прес Емілі, зовсім не віриться, що вона дозволяє собі випічку. Проте в її ранковому ритуалі є чашка міцного еспресо та круасан.

Це допомагає задовольнити потребу в швидких вуглеводах і без проблем дотримуватись здорового харчування протягом решти дня.

Адже після ранкового смаколика красуня вже не дозволяє собі нічого зайвого.

Також по темі: Відверте відео Емілі Ратаковскі сколихнуло фантазію фанатів Емілі Ратаковскі сколихнула Інстаграм зухвалими фото Секрети краси Марго Роббі: 5 б'юті-правил зірки

М’ясу – так

Чимало зірок говорять про шкоду м’яса і дотримуються принципів вегетаріанства. Втім, це не про Ратаковскі. Ця красуня з радістю з’їсть соковитий стейк на обід.

Мені дуже подобається їсти м’ясо. Мій організм потребує заліза, тому я, безумовно, не та людина, яка їсть виключно салати. Мені подобається тримати власне тіло в балансі і поставляти йому енергію вчасно. Це запорука міцного здоров’я, – говорить Емілі.

Вода і сон

Емілі п’є багато чистої води – аж до 3 літрів на день. Вона впевнена, що це необхідно і для хорошого обміну речовин, і для чистої шкіри.

Також модель намагається дотримуватись режиму сну. Якщо у планах немає важливого заходу, вона рано йде до ліжка та спить 8-9 годин.

Задоволення від спорту

Підтримувати ідеальну фігуру зірці допомагають і регулярні заняття спортом.

Але виключно таким, що приносить задоволення.

Люблю піші прогулянки, особливо в Лос-Анджелесі, який відмінно підходить для цього, а також, походи в гори з друзями. Що стосується тренувань, то більшу частину часу я приділяю йозі, займаюся кілька раз в тиждень. У мене немає одержимості на ґрунті фітнесу як такого, тому в мене немає персонального тренера, і у звичайний спортзал я не ходжу. У цьому плані я “чужа” в світі шоу-бізнесу, – зізналася красуня.

Ставлення до себе

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

Емілі запевняє: час від часу потрібно давати собі відпочинок – це надзвичайно важливо.

Вона радить ставитися до життя простіше, розслабитися й менше думати про те, як та чи інша їжа впливає на твоє тіло. Адже найголовніше – це просто любити себе.

Нагадаємо, раніше Емілі Ратаковскі вразила фанатів сексуальною сукнею без білизни.

Фото: Emrata

Аліна Литвиненко

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: Емілі Ратаковскі, зірки, секрети краси
12.03.2021 11:03



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати