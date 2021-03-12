Ідеальна фігура та шкіра: секрети краси Емілі Ратаковскі

Секрети краси Емілі Ратаковскі, які дозволяють зірці завжди ідеально виглядати.
29-річна модель та акторка Емілі Ратаковскі днями народила первістка. Хлопчик, якого назвали Сильвестр Аполло Беар, з’явився на світ 8 березня.
Зірка має приголомшливу фігуру, тож не соромилася показувати її на численних оголених фото навіть під час вагітності.
Втім, такий результат не дістається просто так: зірка щодня старанно працює над своїм тілом і обличчям.
Ранок у Великому Місті розповів, як Емілі доглядає за собою.
Секрети краси Емілі Ратаковскі
Випічка лише на сніданок
Коли дивишся ідеальний прес Емілі, зовсім не віриться, що вона дозволяє собі випічку. Проте в її ранковому ритуалі є чашка міцного еспресо та круасан.
Це допомагає задовольнити потребу в швидких вуглеводах і без проблем дотримуватись здорового харчування протягом решти дня.
Адже після ранкового смаколика красуня вже не дозволяє собі нічого зайвого.Також по темі: Відверте відео Емілі Ратаковскі сколихнуло фантазію фанатів Емілі Ратаковскі сколихнула Інстаграм зухвалими фото Секрети краси Марго Роббі: 5 б'юті-правил зірки
М’ясу – так
Чимало зірок говорять про шкоду м’яса і дотримуються принципів вегетаріанства. Втім, це не про Ратаковскі. Ця красуня з радістю з’їсть соковитий стейк на обід.
Мені дуже подобається їсти м’ясо. Мій організм потребує заліза, тому я, безумовно, не та людина, яка їсть виключно салати. Мені подобається тримати власне тіло в балансі і поставляти йому енергію вчасно. Це запорука міцного здоров’я, – говорить Емілі.
Вода і сон
Емілі п’є багато чистої води – аж до 3 літрів на день. Вона впевнена, що це необхідно і для хорошого обміну речовин, і для чистої шкіри.
Також модель намагається дотримуватись режиму сну. Якщо у планах немає важливого заходу, вона рано йде до ліжка та спить 8-9 годин.
Задоволення від спорту
Підтримувати ідеальну фігуру зірці допомагають і регулярні заняття спортом.
Але виключно таким, що приносить задоволення.
Люблю піші прогулянки, особливо в Лос-Анджелесі, який відмінно підходить для цього, а також, походи в гори з друзями. Що стосується тренувань, то більшу частину часу я приділяю йозі, займаюся кілька раз в тиждень. У мене немає одержимості на ґрунті фітнесу як такого, тому в мене немає персонального тренера, і у звичайний спортзал я не ходжу. У цьому плані я “чужа” в світі шоу-бізнесу, – зізналася красуня.
Ставлення до себе
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Емілі запевняє: час від часу потрібно давати собі відпочинок – це надзвичайно важливо.
Вона радить ставитися до життя простіше, розслабитися й менше думати про те, як та чи інша їжа впливає на твоє тіло. Адже найголовніше – це просто любити себе.
Нагадаємо, раніше Емілі Ратаковскі вразила фанатів сексуальною сукнею без білизни.
Фото: Emrata