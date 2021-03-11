Що дозволяється та заборонено на Великий піст перед Великоднем.

Великий піст – одна з найважливіших підготовок перед головним християнським святом – Світлим Христовим Воскресінням.

Одним із найсуворіших тижнів цієї події є перший та останній, які називають страсними. Великий піст пов’язаний із сорокаденним постом Христа в пустелі.

Також варто зазначити, що цей піст не має чітких дат і закінчується перед Великоднем.

В 2021 році Великий піст триває з 15 березня по 1 травня.

А вже 2 травня святкують Великдень, коли українці ходять у церкву святити паски й інші традиційні страви.

Ранок у Великому Місті допоможе тобі розібратись та розповість, що можна та заборонено їсти у Великий піст 2021.

Що можна та заборонено їсти у Великий піст

Що не можна їсти у Великий піст

У Великий піст категорично забороняється вживати їжу тваринного походження. До таких продуктів входить:

яловичина;

свинина;

птиця;

молоко;

сир;

яйця;

масло;

сметана;

жир.

У перший день посту взагалі не можна нічого їсти. Спочатку людина розпочинає свою підготовку до Великодня з голодування та в такий спосіб очищує свій організм.

Також їсти забороняється на Страсну п’ятницю, 30 квітня.

Що можна їсти у Великий піст

У понеділок, середу та п’ятницю можна пити воду, компоти, їсти хліб, овочі та фрукти.

У вівторок та четвер дозволяється вживати гарячу їжу, але несолену та без олії.

На вихідні вже можна до таких страв додавати трохи олії рослинного походження.

Окрім того, в період 40-денного посту існують особливі дати.

7 квітня – день Благовіщення Пресвятої Богородиці, можна їсти гарячу їжу, рибу та випити трохи вина.

24 квітня – Лазарева субота, дозволяється вживати рибну ікру.

Також на Вербну неділю, 25 квітня, можна додати до свого раціону рибу.

Кому заборонено дотримуватись Великого посту 2021

У церквах радять до Великого посту готуватись ще за тиждень до його початку й поступово відмовлятись від їжі, яка в цей період заборонена.

Проте деяким людям все ж не можна обмежувати свій раціон.

Хворим, дітям, літнім людям та вагітним жінкам варто відмовитись від дотримання Великого посту.

Перед такою вагомою подією радять проконсультуватись з лікарем, який дозволить або ж заборонить тобі так суворо обмежувати свій раціон.

Віряни називають Великий піст періодом фізичного та духовного очищення.

А також він є важливою підготовкою до одного з найвагоміших християнських свят – Великодня.

Нагадаємо, раніше ми публікували найкращі рецепти млинців на Масляну.

Головне фото: Pixabay

Дарина Реготун

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