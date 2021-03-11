Спеціальна дієта, п’явки та стрип-пластика. П’ять секретів краси від Демі Мур

Секрети краси Демі Мур – як зірці вдається так стильно і молодо виглядати.
Демі Мур – голлівудська суперзірка та матір трьох дітей. А ще – колишня двох кінозірок-секс-символів, один із яких був на 15 років молодший за неї.
Зараз Демі Мур 58 років – а хто дасть?
Люди завжди критикуватимуть тих, хто старіє, звинувачуватимуть у недостатній сексуальності, – каже Демі Мур про вікові зміни зовнішності.
І точно лукавить – бо сама завжди виглядає просто розкішно.
Ми пошукали в інтерв’ю п’ять секретів краси від Демі Мур – і виявилось, що вони такі ж нестандартні, як і сама акторка.
Секрети краси Демі Мур
Бездоганний стиль, з б’юті-експериментів – темна помада
Демі Мур протягом багатьох років не зраджує своєму прекрасному темному волоссю.
Ви ніколи не побачите її на заходах із казна-чим на голові – лише елегантні ідеально рівні чи трохи підкручені пасма.
Окремо слід поговорити про макіяж – завжди стриманий та доречний.
Зазвичай це тон із сяянням, коричневі тіні на очах, рум’яна на яблучках щік і нейтральна помада.
Максимум, що може дозволити собі Демі Мур з експериментів з макіяжем – так це темну помаду. І як результат – жодного фото на червоних доріжках у жахливому вигляді.
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Лікування п’явками та радіохвилі для вироблення колагену
Свіжість і підтягнутість шкіри, за словами Демі Мур, їй забезпечує гірудотерапія, або лікування п’явками. Доктори користувались цим методом ще у стародавньому Єгипті, вважаючи панацеєю від усіх хвороб.
Мабуть-таки, не всіх, але старіння шкіри точно уповільнять.
П’явки добре очищають кров – після сеансу я відчуваю себе чудово, – розповідає Демі Мур.
Також вона використовує техніку термаж для підтяжки шкіри – процедуру, що працює на основі радіохвиль, які стимулюють вироблення колагену і володіють омолоджувальним ефектом.Також по темі: Секрети краси Моніки Беллуччі: як ідеально виглядати у 56 років Українська краса за голлівудськими правилами: головні секрети Міли Йовович Сара Джессіка Паркер: секрети молодості та краси зірки серіалу "Секс і місто"
Регулярні заняття спортом
Пам’ятаєте Демі Мур у бойовику “Солдат Джейн” – для стрічки акторці довелося не лише попрощатися зі своїм довгим волоссям, але набути бездоганної фізичної форми.
Відтоді регулярні тренування в залі – залізне правило акторки, до якого додались пілатес та йога.
Але й це ще не все – Демі також захоплювалася стрип-пластикою, коли готувалась до фільму “Стриптиз”.
За її словами, це ще один відмінний спосіб мати струнке і підкачане тіло.
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Секрети сяючої шкіри Демі Мур
Головний секрет один – зволоження і ще раз зволоження.
Зірка поділилась:
У мене дуже чутлива шкіра, тому я використовую тільки натуральні beauty-продукти без ароматизаторів.
Вона завжди добре очищає і зволожує шкіру обличчя. Впевнена – якщо добре доглядати за особою, тоді й макіяж майже не знадобиться.
Догляд за волоссям
Демі Мур не сушить волосся феном і не користується плойкою.
Каже, щоб зберегти волосся здоровим, йому треба дозволяти відпочити.
Зволоження – актуальна порада і для волосся.
І ще – якщо хочете волосся, не менш прекрасне, ніж у Демі – у жодному разі не фарбуйте його.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про секрети краси Кіра Найтлі.
Фото: demimoore