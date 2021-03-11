Природність і ніжність: які кольори волосся будуть модними навесні 2021 року

Весна, як ніяка інша пора року, надихає на б’юті-експеременти.

І якщо ти відносиш себе саме до таких любительок змінюватися та ризикувати, то мусиш прочитати цей матеріал.

Ранок у Великому Місті підготував для тебе найбільш трендові кольори волосся на 2021 рік.

Підбирай свій ідеальний відтінок, експерементуй і зачаровуй цієї весни.

Модні кольори волосся навесні 2021

Натуральний коричневий

Взагалі стилісти у 2021 році радять орієнтуватися на більш природні варіанти фарбування.

Тож ми мали почати наш перелік саме з натурального коричневого.

Цей ніжний відтінок у жодному разі не виглядатиме нудно.

А під сонячним промінями виблискуватиме, немов золотистий хайлайтер на обличчі.

Глянцевий чорний

Не поспішай звинувачувати нас у банальності.

Чорний тон ніколи не вийде з моди.

До того ж, із таким відтінком волосся кожен твій модний образ буде заслуговувати на подіум або й обкладинку в глянцевому журналі.

Просто, витримано і ну дуже фешн.

Медовий блонд

Це абсолютна протилежність платиновому блонду, який був на піку своєї популярності останні кілька сезонів.

Зараз стилісти пропонують додати на пасма трохи золота.

Не хвилюйся, позолочені пасма у жодному не разі не занурять тебе в осінь, навпаки — подарують більше сонця та тепла.

Мідний імбир

А якщо ти раптом затужила за осінню, тоді поспіши спробувати собі такий відтінок.

Це доволі стриманий варіант рудого, який уміщає в собі вкраплення мідного і каштанового відтінків.

За цей тренд варто подякувати вже легендарному серіалу “Хід королеви”, головна героїня якого вразила усіх своїм відмінним стилем.

Яскраві відтінки

Якщо твоя душа прагне чогось яскравішого й радикальнішого, то не хвилюйся — є кілька варіантів і для тебе.

Насичена лаванда, червоний неон і рубіновий відтінок вважаються прекрасною альтернативою для любителів ризикувати.

Найбільш модним варіантом є фарбування передніх пасм, як ось тут:

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні стрижки на весну 2021 році.

Фото: Pexels

Софія Сукач

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