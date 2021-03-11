Чому в Туреччині перед одруженням треба перевіритися на ВІЛ

Емігрантка про медицину в Туреччині.

Українка Ліна вже два роки мешкає в Туреччині.

Сьогодні вона розкаже, чому в турецьких клініках немає аптек.

Чому раніше в місцевих лікарнях не дозволяли працювати іноземцям, а зараз навіть заохочують?

Медицина високого рівня

Ліна не натішиться турецькій медицині.

Каже, що країна досягла великих успіхів у лікуванні багатьох складних захворювань, а умови в місцевих лікарнях – просто казка.

Мабуть, єдиною ложкою дьогтю в бочці меду є те, що в Туреччині не вистачає спеціалістів в державних установах, але з цим ведеться дуже активна боротьба, – говорить Ліна.

Кадрова боротьба діє одразу з двох фронтів.

По-перше, турки залучають іноземців, щоб ті працювали на благо турецької медицини, а по-друге, почали активніше «вирощувати» власних спеціалістів.

Тепер в Туреччині на позиції лікаря працюють іноземні громадяни, хоча ще не так давно це було під забороною. У турецьких вишах збільшують кількість медичних факультетів, кількість студентів постійно зростає. Тому до 2023 року уряд обіцяє повністю закрити питання з недостачею медперсоналу, – ділиться Ліна.

Турецькі аптеки

Не менше, ніж турецькі лікарні, Ліну здивували турецькі аптеки.

Хоча б тим, що в Туреччині її не знайдеш на території клініки.

Тобто поширена в Україні практика, коли з кабінету з рецептом просто ідеш у «сусідній» кабінет по ліки – тут не працює!

Аптеки не можуть бути власністю лікарні, а тим розташовуватися на її території. Це ще один спосіб уникнути корупційних спокус.

Ще одна річ, яка б точно сподобалась українцям-любителям виписувати собі рецепти самостійно або ж просити порад у провізора.

Тут провізор не просто дозволяє собі порадити ліки – він має на це право!

Чому в Туреччині молодята перед тим, як одружитися, перевіряються на ВІЛ?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як проходить вакцинація у Туреччині.

Фото: Unsplash

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