Коли краще бігати – зранку чи ввечері? Скільки разів на тиждень виходити на пробіжку? І скільки часу на неї виділяти?
Ранок у Великому Місті зібрав відповіді на актуальні питання, аби пробіжка приносила тобі максимальну користь.
Коли краще бігати – зранку чи ввечері
Однозначної відповіді на це питання не існує.
Все залежить від твоїх особистих біоритмів.
Але не забудь, що кожен із цих варіантів має свої особливості.
Особливості ранкової пробіжки
- Ранкова пробіжка допомагає запустити організм та забезпечує потужний заряд енергії на цілий день;
- бігай між 6 і 8 годинами ранку. У цей час организм знаходиться на піку активності. Крім того, на вулиці ще не надто спекотно, а в повітрі – менше шкідливих вихлопних газів;
- перед пробіжкою випий склянку води та прийми контрастний душ;
Особливості вечірньої пробіжки
- допомагає зняти стрес після важкого робочого дня та забезпечує міцний сон;
- виходь на пробіжку не пізніше, ніж за півтори години до сну;
- намагайся не їсти хоча б за годину до пробіжки, і ще – годину після неї.
Скільки разів на тиждень потрібно бігати?
Професійні тренери радять виходити на пробіжку 3-4 рази на тиждень. І не забувай: головне в цій справі – регулярність.
Як довго потрібно бігати?
Починай пробіжки лише з 15 хвилин, поступово збільшуючи їх тривалість 50-60 хвилин.
Але май на увазі, що перші 20 хвилин організм розігрівається, і лише після цього починає спалювати жир.Також по темі: Час рухатись! Чим небезпечний сидячий спосіб життя та як із цим боротись? Що їсти на сніданок, щоб схуднути: список продуктів Годі малорухливого способу життя! Як почати займатися і кайфувати від спорту
Тож якщо твоя мета – схуднути, то з другого-третього тижня відводь на тренування по 40-50 хвилин.
А от більше години бігати не варто: від цього користі вже не буде.
Адже тренування, що тривають понад 60 хвилин, призводять до втрати не жиру, а м’язової маси.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як почати бігати зранку.
Фото: Pexels