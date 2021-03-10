Календар садівника-городника на березень 2021: сприятливі дні для посіву

Місячний посівний календар садівника і городника на березень допоможе зрозуміти, що і в які дні саджати та сіяти.
Березень на порозі, а це означає, що вже скоро почнеться активна дачна робота.
Аби потім насолоджуватися гарним врожаєм, потрібно вже готуватися до посіву.
Ранок у Великому Місті тобі у цьому допоможе.
Місячний календар садівника-городника на березень 2021
Сприятливі дні: 1-4, 7, 8, 17, 18, 22, 23, 29-31 березня.
Несприятливі дні: 9, 10, 11, 12, 13, 28 березня.
Сприятливі дні для робіт у саду та на городі
1-4 березня: Протягом цих днів слід заготовлювати насіннєвий матеріал, а також вже можна почати порпатись у землі.
Найкраще садити кереноплоди, бульби, петрушку, спаржу і кріп. А також варто зайнятись плануванням квітника і посіяти незабудки, лілії, гортензії та китайські троянди.
7 березня: Якщо хочеш посадити культури на тривале зберігання, саме час зробити це.
Гарно приймуться бобові, дерева і чагарники. Також добре посіяти часник, цибулю і зелень, посадити гіркий перець, сою, квасолю.
8 березня: Ти ще пам’ятаєш про підготовку насіння? Сьогодні — слушний день продовжити цю справу.
Також це вдалий час для обробки ґрунту, проведення підгодівлі під корінь, щеплень дерев.
22 березня: Посаджені сьогодні однорічні культури дадуть прекрасний урожай.
Тож користуйся цим — сади томат і баклажан, перець та огірки, сій базилік. спаржу та артишоки. В саду можна садити сливу та яблуню, а у квітнику — айстри і гвоздики.
23 березня: Сприятливий день для посадки плодових та ягідних культур.
На городі ж слід зайнятися посівом зелені, томатів, огірки та капусти.
29-31 берзня: Протягом цих днів підготуйся багато сіяти. Вони особливо сприятливі для кісточкових культур, а також — зернових, коренеплодів. лікарських трав та квітів.
Також рекомендується зайнятися кімнатними росинами.Також по темі: Як доглядати за грошовим деревом: прості поради Місячний календар на березень 2021 – сприятливі та несприятливі дати Як правильно доглядати за орхідеєю – корисні поради
Тепер ти знаєш, у які дні краще займатися садом і городом. Зберігай собі посівний календар на березень 2021 і користуйся щоразу, коли плануєш попрацювати на присадибній ділянці.
Нагадаємо, раніше ми публікували місячний календар стрижок на березень 2021 року.
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