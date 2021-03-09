Улюблені книги знаменитостей: що радять почитати зірки та бізнесмени

Що читають відомі люди? Ранок у Великому Місті зібрав для тебе список книг, які вплинули на свідомість багатих і знаменитих, змінили їх світогляд та дали поштовх для їхнього успіху.
Гадаємо, що він стане тобі у нагоді.
Які книги читають знаменитості – список
Настя Каменських, співачка
- Юваль Ной Харари – Sapiens. Коротка історія людства;
- Кріс Андерсон – Успішні виступи на TED;
- Реймонд Курцвейл і Террі Гроссман – Transcend: Дев’ять кроків на шляху до вічного життя;
Ілон Маск, винахідник
- Нік Бострем – Штучний інтелект. Етапи. Загрози. Стратегії;
- Уолтер Айзексон – Ейнштейн. Його життя і його Всесвіт;
- Дж. Р. Р. Толкін – Володар перснів.
Джоан Роулінг, письменниця
- Вільям Шекспір – Макбет;
- Л. М. Олкотт– Маленькі жінки;
- Гомер – Іліада;
Опра Уінфрі, телеведуча
- Харпер Лі – Вбити пересмішника;
- Екгарт Толле – Сила моменту зараз;
- Дон Мігель Руїс – Чотири угоди. Книга толтекської мудрості;
Monatik, співак
- Рен Альф – Фанкі-ідеї. Створення інновацій поза зоною комфорту;
- Остін Клеон – Кради, як митець;
- Гарік Корогодський – Як витратити мільйон, якого немає, та інші історії єврейського хлопчика;
Уоррен Баффет, інвестор
- Бенджамін Грехем – Розумний інвестор;
- Тімоті Гайтнер – Стрес-тест;
- Джон Брукс – Бізнес-пригоди. 12 класичних історій Уолл-стріт;
Юрій Дудь, блогер
- Річард Бренсон – Втрачаючи невинність;
- Даніель Дефо – Робінзон Крузо;
- Сергій Довлатов – Компроміс;
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що почитати на вихідних.
Фото: Pixabay