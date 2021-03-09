Улюблені книги знаменитостей: що радять почитати зірки та бізнесмени

Що читають відомі люди? Ранок у Великому Місті зібрав для тебе список книг, які вплинули на свідомість багатих і знаменитих, змінили їх світогляд та дали поштовх для їхнього успіху.

Гадаємо, що він стане тобі у нагоді.

Які книги читають знаменитості – список

Настя Каменських, співачка

Юваль Ной Харари – Sapiens. Коротка історія людства;

Кріс Андерсон – Успішні виступи на TED;

Реймонд Курцвейл і Террі Гроссман – Transcend: Дев’ять кроків на шляху до вічного життя;

Ілон Маск, винахідник

Нік Бострем – Штучний інтелект. Етапи. Загрози. Стратегії;

Уолтер Айзексон – Ейнштейн. Його життя і його Всесвіт;

Дж. Р. Р. Толкін – Володар перснів.

Джоан Роулінг, письменниця

Вільям Шекспір – Макбет;

Л. М. Олкотт– Маленькі жінки;

Гомер – Іліада;

Опра Уінфрі, телеведуча

Харпер Лі – Вбити пересмішника;

Екгарт Толле – Сила моменту зараз;

Дон Мігель Руїс – Чотири угоди. Книга толтекської мудрості;

Monatik, співак

Рен Альф – Фанкі-ідеї. Створення інновацій поза зоною комфорту;

Остін Клеон – Кради, як митець;

Гарік Корогодський – Як витратити мільйон, якого немає, та інші історії єврейського хлопчика;

Уоррен Баффет, інвестор

Бенджамін Грехем – Розумний інвестор;

Тімоті Гайтнер – Стрес-тест;

Джон Брукс – Бізнес-пригоди. 12 класичних історій Уолл-стріт;

Юрій Дудь, блогер

Річард Бренсон – Втрачаючи невинність;

Даніель Дефо – Робінзон Крузо;

Сергій Довлатов – Компроміс;

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що почитати на вихідних.

Фото: Pixabay

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