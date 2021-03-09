Шкіра, джинс чи пух? Модні куртки на весну 2021 року

Модні куртки на весну 2021 року – актуальні моделі з фото.
Вже зовсім скоро прийде довгоочікувана весна.
А це означає, що можна ховати обридлий пуховик і насолоджуватися проблисками березневого сонця.
До такої радості треба належно підготуватися, оновивши свій гардероб.Також по темі: Модні зачіски 2021: простота та невибагливість стали трендом Аня Тейлор-Джой: модні образи зірки сералу Хід королеви Модні жіночі стрижки 2021: яку зачіску обрати цього року
Ранок у Великому Місті залюбки тобі в цьому допоможе!
Ми підготували добірку модних курток на весну 2021 року.
Модні весняні куртки 2021
Вітровки
Щороку вітровки входять в осінні та весняні колекції.
Звісно ж — там їм і місце.
Ці куртки не сильно зігірють, проте точно захистять від пронизливого вітру.
А ще — стануть модним доповненям твого образу.
Куртки-дублянки
Не кожну вітровку можна поєднати з офіційним стилем. А от цей гість нашого списку просто створений для нього.
Весняні дубляночки доповнять кожнісінький образ своєю стриманістю та елегантністю.
І прохолода березня буде не страшна!
Бомбери
Ці куртки перебрались у жіночий гардероб просто з авіаційних сил США.
Вони не лише мега комфортні, а й дуже стильні.
Весною 2021 року тренд на бомбери набув нових обертів.
Можливо, через те, що дизайнери доповнили їх об’ємними рукавами, а подекуди й утеплили.
Шкіряні куртки
Куртки зі шкіри, подібно до вітровок, не пропускають жодного весняного чи осіннього сезону.
І от, у 2021 вони теж — must have.
Це стосується не лише звичних усім чорних косух.
Дизайнери щораз, то більше експерементують зі шкірою.
От, для прикладу, жіночний бежевий варіант шкіряного образу.
Пухнасті куртки-тедді
Якщо ти не любиш жертувати власним теплом заради моди, то маємо тебе потішити — теплі пухнасті куртки цієї весни теж у тренді.
Вони можуть бути найрізноманітніші — від вишуканих міні-шубок для світських виходів до милих “чебурашок”, що доповнять твій повсякденний образ.
Виглядає це все вишукано й красиво, ось поглянь:
Джинсовки
Завершимо цю добірку вічною класикою — джинсовками.
Здається, ці комфортні та стильні куртки ніколи не втратять своєї акутальності.
Що нового б не вигадували дизайнери, джинс все одно не послаблює своїх позицій у рівні всегальної любові.
Обирай модель, яка тобі більше до душі, й готуйся до весни. Так вона точно буде стильною!
Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні кольори 2021 року.
Фото: Unsplash