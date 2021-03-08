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ICTV Ранок 08.03.2021 14:00
08.03.2021 14:00
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Довгоочікувана літера: як навчити дитину вимовляти букву “Р”


Як допомогти дитині опанувати літеру “Р”: інструкція.

Не одне дитя стикається із непокірністю цієї букви.

Спочатку “либа” чи “їчка” викликає сміх та навіть розчулює дорослих, але з часом починає серйозно занепокоювати.

Воно й не дивно, саме звук “Р” займає головну позицію серед порушень усного мовлення.

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Тож, якщо твоїй малечі вже скоро у школу, а вона все ще не “рррикає”, цей матеріал саме для тебе.

Ранок у Великому Місті розповість, що з цим робити.

Чому дитина не вимовляє “Р”?

“Р” — найскладніший з точки зору вимови звук у слов’янських мовах.

Тому зовсім не дивно, що у багатьох дітей виникають з ним проблеми.

Щоб малюк зміг нарешті вимовити цю злощасну літеру, він вже повинен мати добре розвинений мовленнєвий апарат.

А це зазвичай відбувається у віці 6 років.

маленька дівчинка фото

Фото: Unsplash

Найчастіше вимовляти літеру заважає:

  • слабкість м’язів м’якого піднебіння, коротка під’язикова вуздечка, «лінива» верхня губа;
  • погана рухливість і невміння тримати язик у потрібному положенні;
  • викривлення фонематичного і/або зниження звичайного слуху;
  • неправильне мовленнєве дихання;
  • аденоїдні розрощення, поліпи або хронічне запалення носових пазух.

Усунути проблему буде значно легше, знаючи причину її виникнення.

Якщо дитина до 5-6 років не може окремо відтворити «ррр», потрібно звернутися до логопеда.

А, якщо ж вона пропускає звук у словах чи замінює іншим, то можна спробувати позбутися дефекту мовлення самостійно.

Як навчити малюка вимовляти “Р”?

Усі ми знаємо, наскільки непосидючими є дошкільнята.

Тож запайся терпінням та приготуйся до тривалої праці зі своєю дитиною.

Ось деякі рекомендації, які можуть стати в нагоді:

  • Аби процес був приємним для вас обох, не уникай дуркувань та сміху — створи довірливу атмосефру гри.
  • Не перенапружуй себе та дитину. Займайтеся 1 раз на день по 15-30 хвилин.

 

мама з донечкою фото

Фото: Pexels

  • Закріплюйте пройдений матеріал протягом дня, наприклад, повторивши кілька разів на прогулянці слова, віршики або скоромовки, які вдалося правильно вимовити на занятті.
  • Заохочуй та хвали свою малечу.
  • Не слід впадати у відчай. Процес навчання може затягнутись до 12 місяців.

І знову, якщо самостійно дефект не вдається виправити, поспіши звернутися до логопеда.

 

Вправи на вимову “Р”

Артикуляційна гімнастика

Це має бути однією з основ твого “викладання”.

Артикуляціна гімнастика —  система вправ для органів мовного апарату, що сприяє розвитку дикції.

Ось деякі з найбільш поширених:

  • “Гойдалка”. Розкриваємо рота якомога ширше й починаємо «ляпати» язиком, торкаючись то верхніх зубів, то нижніх;;
  • “Зозулька”. Усміхаємось, торкаємось язиком верхньої губи, а потім ховаємо його за верхні зуби.
  • “Художник”. Пропонуємо малюкові погратися в художника чи маляра, який ретельно “замальовує” зсередини язичком свої щічки, зубки та піднебіння.
  • “Хобот”. Пограйтеся зі своїм маленьким учнем у слона. Спробуйте зобразити “хобот”: згортаємо язик трубочкою й витягуємо його вперед, а потім ховаємо назад до рот
  • “Перли”. Міцно стискаємо зуби, а потім підіймаємо губи, не розтуляючи зубів і показуємо свої “перлинки” впродовж 2-3 секунд. Потім ховаємо зубки й робимо цю вправу знову (усього 5-7 разів).
мама з донечко фото

Фото: Pexels

Вправи на дихання

Тренувати легені також необхідно.

Адже звук “ер” вимовляється саме з допомогою сильного струменя повітря.

Допомогти із цим може гра “Сніжинка”.

Поклади на долоньку шматочок ватки й подуй на неї через рот якомога сильніше, щоб ця “сніжинка” полетіла.

Ну, в вправи на саму вимову “РРР” а також цікаві рекомендації можеш знайти у відео нижче.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як допомогти дитині з вибором хобі.

Головне фото: Pexels

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Теги: Здоров'я, корисні поради
08.03.2021 14:00



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