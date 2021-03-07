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ICTV Ранок 07.03.2021 14:20
07.03.2021 14:20
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З кісточками чи без? Як правильно їсти гранат


Як правильно їсти зерянтка граната: інструкція.

Гранат люблять не лише за багатство його корисних властивостей, а й за приємний кисло-солодкий смак.

Проте щоразу, коли цей фрукт збирається їсти кілька людей, виникають жваві дискусії про те, як правильно його вживати.

З кісточками чи без, щодня чи раз на тиждень, червоним чи коричневим…

Знайомо? Тоді читай матеріал, Ранок у Великому Місті зараз усе розповість.

Як правильно їсти гранат?

З кісточками чи без?

Кісточки граната – цінне джерело клітковини.

Вони практично не перетравлюються. Проходячи по стравоходу, збирають різні токсини і виводять їх з організму.

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Отже, якщо тобі подобається розжовувати зернятка граната до твердої клітковини, тоді обов’язково продовжуй у тому ж дусі.

Так буде не лише смачно, а й мегакорисно!

Проте пам’ятай – кісточки граната не можна вживати:

  • людям із протипокозанням до твердої клітковини;
  • дітям до трьох років.

Оптимальна кількість фрукту

Якщо не маєш протипоказань, то у сезон можеш балувати себе одним гранатом щодня.

Тоді досить скоро виявиш, що імунітет зміцнився.

Але знову ж таки, пам’ятай про почуття міри.

гранат фото

Які плоди обирати для їжі?

Світлі зерна говорять про те, що фрукт не дозрів, а ось коричневі свідчать про початок гниття.

Тож краще відкласти такий плід.

А в магазині наступного разу подбати про вибір лише яскраво-червоних гранатів без коричневих слідів на шкірці.

Коли найкраще вживати гранат?

Ура, гранат відноситься до тих фруктів, які можна їсти у будь-який час доби.

Та все ж деякі правила все-таки є.

Якщо вживати зернятка граната півгодини до головного прийому їжі, поліпшиться апетит, а зайве роздратування шлунка після їжі буде знято.

І наостанок — не забудь прополоскати порожнину рота опісля, адже сік граната, здатний серйозно пошкодити емаль зубів.

гранат фото

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості граната.

Фото: Pexels

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Теги: гранат, фрукти
07.03.2021 14:20



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