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ICTV Ранок 07.03.2021 17:18
07.03.2021 17:18
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Привітання з 8 Березня для коханої, мами та бабусі


Отримувати вітання з 8 Березня приємно кожній представниці прекрасної статі. І дуже важливо, щоб слова були сонячними й теплими.

Ранок у Великому Місті зібрав найкращі короткі вітання з 8 Березня, які сподобаються багатьом жінкам.

Привітання з 8 Березня у віршах

Хай пролісок перший дарує вам ніжність,

А сонце весняне дарує тепло

У березні вітер несе хай надію

І щастя, і радість, і тільки добро!

***

Хай навкруги цвіте бузок
Та небо буде ясним
І щоб життя було у тебе
Щасливим і прекрасним.
Аби завжди в душі твоїй
Горів вогонь кохання,
І хай у цей весняний час
Здійсняться всі бажання.

***

Грошей, кохання і квартири,

Щоб усі тебе любили,

Не хворіти, не кричати

А тільки кохати та кохати!!! З 8 Березня!

***

У восьме березня я тобі бажаю
Хорошу машину в гаражі,
Тебе, дорога, дуже поважаю –
Ти будеш їздити тільки на Porsche.
Щоб у гаманці зелені купюри
Приємно шелестіли кожну мить,
Щоб Сергії, Олександри, Колі та Юри
Хотіли лиш тебе любить!

Привітання з 8 Березня у прозі

квіти фото

З Міжнародним жіночим днем! Нехай весна квітне не тільки на вулиці, але і в душі, а краса радує всіх оточуючих. Щастя тобі, благополуччя і гармонії. Бажаю, щоб всі твої дні були сонячними, яскравими та незабутніми, щоб в твоєму домі завжди було затишно і тепло. Нехай в твоєму житті все буде так, як ти сама захочеш!

***

З жіночим днем! З початком нового життя! Нехай весна прожене проблеми, а сонечко підніме настрій і наповнить навколишній світ ніжністю та красою.

***

У найніжніше і весняне свято 8 березня бажаю тобі вісім жіночих і дуже необхідних речей: миру в сім’ї, здоров’я в тілі, радості в очах, спокою в душі, любові в серці, легкості в ногах, приємних слів у вухах і красивих букетів у руках!

***

Нехай сьогодні всі чоловіки захоплюються тобою, а весна подарує яскраві емоції і приємні відкриття. З 8 Березня, люба моя!

 

Привітання з 8 березня коханій

Люблю тебе і в лютому, і у вересні,

Люблю тебе веселу і сумну,

А щоб потішити, то на початку березня

Несу прекрасну квітку весняну.

***

Прийми від мене привітання
У цей прекрасний день весни.
І усі найкращі побажання,
Щоби здійснилися вони.
Як перша квітка, будь красива
І будь весела, як весна.
Усе життя живи щасливо,
Кохана будь, й кохай сама!

 

З 8 Березня! Ти найчарівніша і найдивовижніша жінка у світі! Твоя посмішка щораз обпікає моє серце, а ніжний погляд гріє душу. Бажаю тобі лише одного — завжди бути щасливою і ніколи не сумувати!

***

Від щирого серця вітаю з цим чудовим жіночим днем – 8 Березня. Побажати хочу пишноти душі і чарівної краси, насиченого життя і успішної діяльності, щирого кохання і радісних емоцій, миттєвостей щастя та здійснення потаємної мрії.

Привітання з 8 Березня мамі

квіти фото

З 8 березня я поспішаю привітати головну жінку у моєму житті – милу, улюблену маму! Немає нікого на всьому білому світі красивішої і добрішої тебе. Мені хочеться завжди обіймати тебе і бути поруч! Живи довго й будь щаслива, я люблю тебе!

***

Вітаю зі святом жіночої краси і чарівності, весняного натхнення і світлої радості! У день 8 Березня від душі тобі бажаю постійного відчуття щастя, щоденної радості в душі, чарівних почуттів любові і ніжності, хорошого настрою і впевненості в собі! Люблю тебе, мамо!

***

У цей день чудовий і весняний
Мамі квітку подарую,
І скажу, що ти прекрасна,
Щиро я тебе люблю.
Я для мами все пороблю,
Лише, мамо, ти скажи,
Адже в тебе нині свято
Ти всміхайся, не тужи!

***

Я не знаю, мамо мила,
Що тобі і побажати
Перш за все – щастя, сили
І здоров’я всім у хаті.
Щоб жили ми всі у згоді,
Як ти завжди нас учила.
Щоб твоя усмішка гарна
Нас, як сонечко, всіх гріла.

 

Привітання з 8 Березня бабусі

Дорога бабуся, найкраща з жінок,
Ніжна і мудра, добра, проста.
З днем 8 Березня хочу тебе привітати,
Ти – голова сім’ї всій, світла, свята.
Будь здорова, мила, посміхайся частіше,
З радістю, надією зустрічай свої світанки.
Ти завжди все знаєш про проблеми наші,
Спасибі, люба, за твої поради!

***

Нехай тендітні пахощі троянд
Навіють щастя, ніжність і кохання,
Хай здійснює бажання зорепад
І втілює у дійсність сподівання!
Хай Вам вдається все і вдень, і вночі,
Хай очі посміхаються натхненно,
І смак життя, і молодість душі
Нехай для Вас тривають нескінченно.

***

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Мила моя, люба бабуся! Вітаю тебе з прекрасним весняним святом 8 Березня! Бажаю тобі міцного здоров’я, довгих років життя, душевного тепла, спокою і душевного тепла. Бажаю моя дорога бабуся, щоб життєвий ентузіазм ніколи не зникав, а почуття гумору завжди було поруч з тобою.

***

Бабусю, вітаю тебе з ​​8 Березня! Бажаю тобі бути бажаною не тільки у свята, а всі 365 днів на рік! Нехай кожен день приносить тобі посмішку і бажання творити та радіти!

Привітання з 8 Березня – картинки

привітання з 8 березня картинки

***

привітання з 8 березня картинки

***

привітання з 8 березня картинки

***

привітання з 8 березня картинки

***

привітання з 8 березня картинки

Тепер ти знаєш, як привітати з 8 Березня бабусю, маму та кохану.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що подарувати коханій на 8 березня.

Головне фото: Pexels

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Теги: 8 Березня, привітання
07.03.2021 17:18



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