Для здорових очей та міцного імунітету: кому і навіщо потрібен зволожувач повітря

Зволожувач повітря: що це та для чого він потрібен.
У часи пандемії коронавірусу ажіотаж на зволожувачі повітря став набирати неабияких обертів.
Проте боротьба з бактеріями — це не єдина чудодійна функція приладу.Також по темі: Без суду не обійтися? Як зупинити незаконний ремонт у багатоповерхівці Для продуктивного навчанння: 5 мобільних додатків, що полегшать життя школярам Як розпізнати і знешкодити комп’ютерні віруси?
Кажуть — він сприяє нормальному розвитку малечі, захищає наші очі та навіть зміцнює нігті!
Детальніше про ці та інші властивості читай у матеріалі Ранку у Великому Місті.
Навіщо потрібен зволожувач повітря
Зменшує кількість пилу
Пил є всюди, хочемо ми цього чи ні.
Але зволожувач повітря допоможе зменшити його кількість.
Частинки пилу легко насичуються вологою, стають важкими і осідають.
Якщо ж вологи недостатньо, вона продовжує літати. Це може провокувати напади астми і бронхоспазми у людей з алергією та астмою.
Бореться із вірусами та бактеріями
Слизові покликані захищати нас, не дозволяючи пилу і бактеріям проникнути в легені.
Однак, якщо вони пересихають, шкідливі частинки із легкістю потрапляють в організм.
Зволожувач повітря ж допомагає тримати слизові у нормі.
Покращує стан шкіри, волосся і нігтів
Ми ладні витрачати немало коштів на креми та бальзами й пити по 2 л води на день, аби завжди підтримувати водний баланс.
Зволожувач повітря не гірше справляється із насиченням організму вологою і чудодійно сприяє на нашу шкіру, волосся та нігті.
Позитивно впливає на зір
В умовах тотальної діджиталізації, коли більшість з нас проводить за екраном гаджету левову частку свого часу, проблема зору постає все гостріше.
Шкіра навколо очей і слизових легко втрачають вологу, пересихають, і на цьому фоні можуть виникати запальні процеси.
Тож зволожувач повітря в умовах дистанційного навчання та роботи буде дуже доречним.
Кому потрібен зволожувач повітря
Зазвичай виділяють групи людей, кому зволожувач повітря є просто необхідним. Це перш за все:
- новонароджені діти;
- астматики;
- алергіки;
- люди з хронічними хворобами дихальних органів;
- люди, що носять лінзи;
- офісні працівники з великою кількістю співробітників на один кабінет.
Не варто думати, що сухість слизових грозить лише вище названим групам.
Якщо вологи недостатньо, кожен із нас здатен відчути це у різноманітних проявах:
- першіння у горлі;
- кашель та відчуття закладеності носа;
- шкіра втрачає свою пружність;
- нігті і волосся стають ламким і сухими;
- напруга, роздратованість та млявість.
Зволожуй повтіря та бережи себе і рідних!
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як правильно зволожувати шкіру в домашніх умовах.
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