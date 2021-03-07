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ICTV Ранок 07.03.2021 09:00
07.03.2021 09:00
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Для здорових очей та міцного імунітету: кому і навіщо потрібен зволожувач повітря


Зволожувач повітря: що це та для чого він потрібен.

У часи пандемії коронавірусу ажіотаж на зволожувачі повітря став набирати неабияких обертів.

Проте боротьба з бактеріями — це не єдина чудодійна функція приладу.

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Кажуть — він сприяє нормальному розвитку малечі, захищає наші очі та навіть зміцнює нігті!

Детальніше про ці та інші властивості читай у матеріалі Ранку у Великому Місті.

Навіщо потрібен зволожувач повітря

Зменшує кількість пилу

Пил є всюди, хочемо ми цього чи ні.

Але зволожувач повітря допоможе зменшити його кількість.

Частинки пилу легко насичуються вологою, стають важкими і осідають.

Якщо ж вологи недостатньо, вона продовжує літати. Це може провокувати напади астми і бронхоспазми у людей з алергією та астмою.

Бореться із вірусами та бактеріями

Слизові покликані захищати нас, не дозволяючи пилу і бактеріям проникнути в легені.

Однак, якщо вони пересихають, шкідливі частинки із легкістю потрапляють в організм.

Зволожувач повітря ж допомагає тримати слизові у нормі.

Покращує стан шкіри, волосся і нігтів

Ми ладні витрачати немало коштів на креми та бальзами й пити по 2 л води на день, аби завжди підтримувати водний баланс.

Зволожувач повітря не гірше справляється із насиченням організму вологою і чудодійно сприяє на нашу шкіру, волосся та нігті.

Позитивно впливає на зір

В умовах тотальної діджиталізації, коли більшість з нас проводить за екраном гаджету левову частку свого часу, проблема зору постає все гостріше.

Шкіра навколо очей і слизових легко втрачають вологу, пересихають, і на цьому фоні можуть виникати запальні процеси.

Тож зволожувач повітря в умовах дистанційного навчання та роботи буде дуже доречним.

Кому потрібен зволожувач повітря

Зазвичай виділяють групи людей, кому зволожувач повітря є просто необхідним. Це перш за все:

  • новонароджені діти;
  • астматики;
  • алергіки;
  • люди з хронічними хворобами дихальних органів;
  • люди, що носять лінзи;
  • офісні працівники з великою кількістю співробітників на один кабінет.

Не варто думати, що сухість слизових грозить лише вище названим групам.

зволожувач повітря фото

Фото: Pixabay

Якщо вологи недостатньо, кожен із нас здатен відчути це у різноманітних проявах:

  • першіння у горлі;
  • кашель та відчуття закладеності носа;
  • шкіра втрачає свою пружність;
  • нігті і волосся стають ламким і сухими;
  • напруга, роздратованість та млявість.

Зволожуй повтіря та бережи себе і рідних!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як правильно зволожувати шкіру в домашніх умовах.

Головне фото: Pexels

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Теги: Здоров'я, корисні поради, медицина
07.03.2021 09:00



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