Непрохані гості: як розпізнати глистів та позбутися їх

Глисти у людини: симптоми, лікування, профілактика.

Тошнота, втрата апетиту, щоденні болі та багато інших виснажливих симптомів.

Глисти — зовсім не приємні гості, з якими краще не зустрічатися.

Проте, за даними ВООЗ, вони є дуже поширеним явищем у Європі.

Ти можеш і не підозрювати про непроханих співмешканців, аж поки вони не дадуть про себе знати…

Як саме та куди звертатися за допомогою? Читай у матеріалі Ранку у Великому Місті.

Що таке глисти та звідки вони беруться?

Глисти у наковій мові називаються гельмінтами, а захворювання, яке вони викликають, — гельмінтозом.

Вважається, що це найпоширеніша паразитарна хвороба у світі.

Гельмінти мають немало різновидів, проте найчастіше в людський організм потрапляють гострики та аскариди.

Виною зараженя у 90% випадків є брудні руки.

Але, на щастя, пандемія нас привчила ретельно їх мити.

Не менш дбайливо слід вимивати свіжі овочі та фрукти. А також уникати купання в брудних водоймах і їсти лише термічно оброблене м’ясо.

Хто в ризику зараження

До основних груп ризику зараження глистами належать:

особи, які контактують із тваринами;

люди, що проживають у незадовільних санітарних умовах, не мають доступу до чистої води;

діти (через руки, забруднені ґрунтом, піском).

Тому малечу слід привчати до особистої гігієнти і ретельного миття рук.

І бажано не дозволяти бавитись у місцевості, де є багато випорожнень котів і собак.

Симптоми

Як же проявляють себе глисти?

Доволі по-різному, проте слід виокремити головні ознаки:

відчуття подразнення та свербежу в ділянці анального отвору;

загальна роздратованість, зміни в поведінці;

проблеми зі сном;

нетримання сечі;

незрозуміла втрата апетиту;

відчуття ранкової нудоти;

у дівчаток, жінок – подразнення, свербіж вагіни;

біль та напруженість у животі;

пронос, нудота, блювання;

здуття живота;

слабкість;

несподівана втрата ваги.

Визначити, чи є в людини глисти, все ж, може лише лікар.

Як і призначити правильне лікування, аби максимально швидко й безболісно позбутися проблеми.

Якщо ти досі не звернувся(-лась) за консультацією спеціаліста, поспіши це виправити.

Особливо, якщо вже проявилися наступні симптоми:

Поява крові чи гною у випорожненнях;

часте або тривале блювання;

підвищення температури тіла;

ознаки зневоднення;

виражена слабкість, погане самопочуття.

Слідкуй за самопочуттям та не нехтуй власним здоров’ям.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому крутить ноги і що з цим робити.

Фото: Pexels

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