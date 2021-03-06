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ICTV Ранок 06.03.2021 19:23
06.03.2021 19:23
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Непрохані гості: як розпізнати глистів та позбутися їх


Глисти у людини: симптоми, лікування, профілактика.

Тошнота, втрата апетиту, щоденні болі та багато інших виснажливих симптомів.

Глисти — зовсім не приємні гості, з якими краще не зустрічатися.

Проте, за даними ВООЗ, вони є дуже поширеним явищем у Європі.

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Ти можеш і не підозрювати про непроханих співмешканців, аж поки вони не дадуть про себе знати…

Як саме та куди звертатися за допомогою? Читай у матеріалі Ранку у Великому Місті.

Що таке глисти та звідки вони беруться?

Глисти у наковій мові називаються гельмінтами, а захворювання, яке вони викликають, — гельмінтозом.

Вважається, що це найпоширеніша паразитарна хвороба у світі.

Гельмінти мають немало різновидів, проте найчастіше в людський організм потрапляють гострики та аскариди.

Виною зараженя у 90% випадків є брудні руки.

Але, на щастя, пандемія нас привчила ретельно їх мити.

Не менш дбайливо слід вимивати свіжі овочі та фрукти. А також уникати купання в брудних водоймах і їсти лише термічно оброблене м’ясо.

Хто в ризику зараження

До основних груп ризику зараження глистами належать:

  • особи, які контактують із тваринами;
  • люди, що проживають у незадовільних санітарних умовах, не мають доступу до чистої води;
  • діти (через руки, забруднені ґрунтом, піском).

хлопчик плаче фото

Тому малечу слід привчати до особистої гігієнти і ретельного миття рук.

І бажано не дозволяти бавитись у місцевості, де є багато випорожнень котів і собак.

Симптоми

Як же проявляють себе глисти?

Доволі по-різному, проте слід виокремити головні ознаки:

  • відчуття подразнення та свербежу в ділянці анального отвору;
  • загальна роздратованість, зміни в поведінці;
  • проблеми зі сном;
  • нетримання сечі;
  • незрозуміла втрата апетиту;
  • відчуття ранкової нудоти;
  • у дівчаток, жінок – подразнення, свербіж вагіни;
  • біль та напруженість у животі;
  • пронос, нудота, блювання;
  • здуття живота;
  • слабкість;
  • несподівана втрата ваги.

біль у животі фото

Визначити, чи є в людини глисти, все ж, може лише лікар.

Як і призначити правильне лікування, аби максимально швидко й безболісно позбутися проблеми.

Якщо ти досі не звернувся(-лась) за консультацією спеціаліста, поспіши це виправити.

Особливо, якщо вже проявилися наступні симптоми:

  • Поява крові чи гною у випорожненнях;
  • часте або тривале блювання;
  • підвищення температури тіла;
  • ознаки зневоднення;
  • виражена слабкість, погане самопочуття.

Слідкуй за самопочуттям та не нехтуй власним здоров’ям.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому крутить ноги і що з цим робити.

Фото: Pexels

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Теги: Здоров'я, лікування, симптоми
06.03.2021 19:23



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