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ICTV Ранок 06.03.2021 17:10
06.03.2021 17:10
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Масштабний та атмосферний Харків: що подивитися в історичній столиці України


Які місця відвідати та чим зайнятися у Харкові.

Місто, яке колись побувало столицею України і яке зараз може конкурувати з багатьма мільйонниками у Європі.

Місто, яке вражає своїми масштабами та водночас залишається таким атмофсерним і ніжним.

Місто, яке точно слід відвідати кожному українцю.

Місто Харків — наступний пункт нашої мандрівки рідною Україною.

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Перед тим, як пакувати валізу на уікенд у Харкові, ретельно сплануй свою мандрівку.

Ранок у Великому Місті тобі залюбки допоможе.

 

Що подивитися у Харкові?

Величні храми

Харків просто сповнений духовними спорудами.

У самому центрі розташовуються величні церкви.

  • Успенський собор — найстаріший православний храм міста, його Олександрівська дзвіниця – одна з найбільш високих в Україні (89,5 м).
  • Свято-Покровський монастир — славиться не лише своїм зовнішнім виглядом, а й історією. Тут викладав Григорій Сковорода.
  • Благовіщенський собор — споруда неймовірної архітектури, зведена у 19 столітті на модний тоді візантійсько-російський манір.

Креативні пам’ятники

Ті, кому пощастило побувати в Харкові, мають відшукати його найвідоміші пам’ятники.

Місцеві ними дуже пишаються, адже вони й справді вражають своїм креативом.

Ну, от для прикладу, Скрипаль на даху або Романтичний пам’ятник закоханим.

Артіхтектурні споруди

Ми ж усі ще зі школи пам’ятаємо, що Харків формально був першою столицею УРСР з 1919 по 1934 роки.

Отож у цей період він активно будувався та розвивався.

Якщо ти вже у Харкові, то не пропусти можливість побачити архітектурні пам’ятки із сторінок підручника Історії вживу.

Ось, наприклад будівля Держпрому або відомий Будинок зі шпилем.

Останній, до речі, вважається “радянською відповіддю Нью-Йорку”.

Музеї

Чимало українців наслухані про Харків лише з історичної перспективи.

Але культурний аспект тут теж вартий уваги.

Харків просто переповнений цікавими музеями, тож кожен зможе знайти собі щось до смаку.

  • Харківський музей історії;
  • Музей природи;
  • Галерея “ЄрміловЦентр”;
  • Музей сексу;
  • Музей науки “ЛандауЦентр”.

Дітлахам буде найцікавіше в останньому.

Парк Горького

Це головне місце для відпочинку всіх жителів і гостей міста.

І не дивно. Тут тобі й атракціони, і канатна дорога, і красиві пейзажі.

Наприклад, у самісінькому центрі парку знаходиться мальовниче озеро з лебедями, качками і казарками.

А  також тут панують скульпутури.

Вони найрізномантніші, а головне — незліченні.

Сквери та набережні

Коли втомишся ходити та досліджувати старовинний Харків, поспіши відвідати Лопанську набережну та сквер Стрілку.

Тут красиво і дуже атмосферно.

Якщо вже тепло, то вечорами та на вихідних можна насолоджуватись грою вуличних музикантів, спостерігати за човнами або й собі орендувати такий і просто сповна відчути, який він — Харків.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про ТОП-10 прчин відвідати Львів.

Фото: 4ndrewmk

Софія Сукач

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Теги: подорожі, Харків
06.03.2021 17:10



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