Для продуктивного навчанння: 5 мобільних додатків, що полегшать життя школярам

5 мобільних додатків, які полегшать життя школярам.
Сучасні смартфони — це не лише про ігри та розваги.
Замість того, щоб забирати у дітей цю “забавку”, ти можеш зробити із неї справжнього вчителя, помічника і навіть мотиватора.
Навчальні посібники та словники, цікаві ребуси та наукові факти заохочать учнів до навчання і полегшать їм шкільне життя.
Про комфорт та знання, що ладні поміститися у кишеню, читай у новій добірці Ранку у Великому Місті.
ТОП-5 мобільних додатків для школярів
Duolingo
Про нього чули усі, хто коли-небудь цікавився вивченням іноземної мови.
Серед подібних додатків Duolingo вже не котрий рік поспіль займає почесну першість.
Крім англійської, іспанської, німецької та французької тут є й інші —доволі рідкісні мови.
А найкраще — те, що вивчення нової мови проходить у форматі гри.
Учень виконує завдання, заробляє віртуальні монети у якості мотивації і переходить на наступний рівеню.
Спробувати варто. Хто зна, можливо, у твоїй малечі ховається природжений поліглот.
Mova
Ну, а якщо є час вивчати інші мови, то й на рідну має бути місце у щільному графіку учня.
Mova – перший застосунок для усіх охочих удосконалити свої знання з української.
Тут ти знайдеш безліч ілюстрацій зі стислими правилами, а також вправи, що куди цікавіші, ніж у підручнику.
Головний герой гри Лепетун допоможе учню засвоїти вивчене в школі та постійно відкривати для себе щось нове.
До речі, покращувати знання солов’їної корисно не лише для школярів.
Наукові досліди
Ми ж обіцяли на початку, що після нашої підбірки у твоєї дитини з’явиться особистий кишеньковий мотиватор.
Ось же він.Також по темі: Сім безкоштовних додатків для вивчення англійської мови Історія однієї дівчини — як українці їздять на стажування за кордон під час пандемії Обробка фото на телефоні: 5 безкоштовних додатків для ідеальних знімків
Щоб прищепити учню інтерес до науки, можна звернутися до відмінного збірника захоплюючих наукових дослідів.
Цей додаток доведе, що наука — це дуже цікаво!
PhotoMath
І для математики має бути місце у смартфоні школяра.
PhotoMath — один з найпопулярніших у світі калькуляторів, який для роботи використовує камеру смартфона.
Так, знаємо —краще “тренувати” мозок і не використовувати калькулятор, проте іноді потрібно звірити відповідь чи розібратися у незрозумілій задачі.
З цим, до речі PhotoMath теж допоможе. До готової відповіді він додає покрокове пояснення.
School
Якщо розклад твоєї дитини настільки заплутаний, що у ньому й ти не можеш розібратися, то варто звернутися за допомогою до цього додатку.
Це персональний помічник у навчанні та організації власного розпорядку дня та шкільних справ.
У часи пандемії суцільна діджиталізація не збавляє своїх темпів, тому варто подбати про наявність електронних щоденників, портфелів та навіть асистентів.
Отже, “School” — це усе перелічене вище зі стильним дизайном в одному флаконі.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як допомогти дитині з вибором хобі.
Фото: Pexels