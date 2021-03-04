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ICTV Ранок 04.03.2021 08:59
04.03.2021 08:59
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Зроби приємне найріднішій! Слова любові для мами


Добірка гарних слів про маму.

Мама… Про неї було сказано стільки, що в її дорогоцінності не залишається сумнівів.

А проте, як часто ти тішиш свою матусю приємними словами?

Чи щодня говориш їй про те, як любиш і цінуєш?

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Ні? Тоді варто почати просто сьогодні, адже вона цього заслуговує.

Ранок у Великому Місті зібрав гарні слова про маму, які неабияк її ощасливлять.

Гарні слова для мами

Базові приємні слова

Мамі важливо нагадувати, що для неї завжди знайдеться місце у нашому житті. Спробуй ввести у свій лексикон слова, що точно зігріюють її серце:

  • Найрідніша
  • Найдорожча
  • Матуся
  • Мамочка
  • Неня

Своїми словами

Ти відкрила мені весь світ і показала, як має виглядати щастя!

***

Мамо, просто вирішив(-ла) нагадати тобі, що люблю тебе кожен день і кожну мить.

***

Дякую, що вклала в мене всі свої сили, знання, можливості і всю любов.

мама з донькою фото

Дарую тобі, мамо, море любові! Нехай воно ніколи не пересохає, а наповнює тебе яскравими почуттями

***

Тільки зараз я усвідомлюю як сильно люблю тебе і наскільки вдячний(-а) долі за те, що моя мама — саме ти.

***

Дякую, що поруч з тобою, я знову можу відчути себе дитиною.

***

Спасибі, мамо, тобі за любов і за те, що ти поруч з нами.

Приємні слова у прозі

Люба матуся! Так сильно хочеться подякувати тобі просто так за терпеливість, довіру, безмежну підтримку й любов. Ти те, що змушує мене рухатися та здійснювати найскладніші завдання.

***

Мені ніколи і ні з ким не було й не буде так затишно, як з тобою. Твої руки — найласкавіші, а серце найтепліше. Люблю тебе.

мама з сином фото

Мамо, ти сильна і впевнена у собі. Ти справжня гордість для своїх дітей. Дякуємо, що навчила нас жити, доглядати за собою і просто бути хорошими людьми. На жаль, ми не можемо виконати абсолютно всі твої мрії, але ми зробимо все в наших силах, щоб ти була здорова і щаслива!

***

Матусе, дуже важко підібрати слова, щоб висловити всю свою вдячність. Але ти просто знай — я безмежно люблю та ціную тебе і зроблю все в моїх силах для твого щастя!

Гарні слова матусі, за якою сумуєш

Мамочко! Незважаючи на те, що досить рідко тобі дзвоню, в моєму серці завжди є місце для тебе. Я знаю, що завжди можу розраховувати на твою підтримку.

***

Матусе, я теж сумую. Але навіть, коли ти не поруч, я завжди відчуваю твоє тепло та підтримку. Дякую за все!

***

Твоя любов, мамо, не знає відстані. Навіть за тисячі кілометрів відчуватиму тепло твоїх обійм.

розмова по телефону

Сумую за твоїми ніжними руками і за твоєю найсмачнішою їжею. Ти найкраща, мамо. І відстань лише допомола мені в цьому переконатися.

***

Буває, що відчуває себе, немов беззахисне маля. А потім згадую про тепло твоїх рук, уявляю собі твої обійми й наші душевні розмови. І все налагоджуєься. Я люблю тебе, мамо, і дякую за те, що ти є…

Нагадаємо, раніше ми публікували гарні слова для коханого.

Фото: Pexels

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Теги: привітання
04.03.2021 08:59



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